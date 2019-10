Goya: en el cierre de la Misión Diocesana, Canecín instó a “desinstalarse” y evangelizar en periferias como la digital y la Amazonía

Finalizó ayer con una misa la Misión Diocesana del Obispado de Goya, y estuvo presidida por su pastor, Adolfo Canecín, y a la que asistieron cientos de feligreses de diferentes localidades y en cuyo mensaje destacó la importancia de una Iglesia “en salida”.

La actividad se realizó del jueves al sábado en Goya, y de la que participaron misioneros de las parroquias de los departamentos que conforman esta jurisdicción eclesial. Durante la celebración eucarística, Canecín resaltó la convocatoria del Papa Francisco para que octubre de 2019 sea el “Mes Misionero Extraordinario”.

En su homilía, a la que tuvo acceso El Litoral, sostuvo que “el termómetro de nuestra filiación (con Jesús) es la misión” y durante su mensaje reiteró varias veces “Dime cuánto misionas y te diré cuán hijo (de Dios) eres”, y recordó que “nuestra vocación baustimal es ser hijos en el hijo, es reproducir a Cristo”.

A partir de lo cual explicó que “Jesús tomó la posta del corazón de Dios su padre, por eso se encarnó, se desinstaló, se abajó, se humilló y, hecho hombre se hizo el último, vaya que se desestructuró”. Por lo que exhortó: “Tenemos que romper esas estructuras que sean caducas en la mente, en el corazón, en la realidad de nuestras comunidades, capillas, parroquias, departamentos, diócesis”.

También subrayó que “a Jesús le quema el interés del padre, que es que se salven todos los hombres, no algunos, no los que están cerca, y por eso la necesidad de llegar a todas las periferias geográficas y existenciales, no sólo a los cinco contenidos, sino al sexto, que es el digital. La necesidad de la evangelización ahí”, expresó.

Por otro lado, reflexionó: “Qué providencia de la Dios que se esté realizando el Sínodo Panamazónico en Roma, presidido por el Papa, toda la intencionalidad que coincida este sínodo en el mes de octubre, mes de la misión, para hacernos descubrir que Amanzonía incluye nueve países, y hay toda una realidad muy grande y delicada, como evangelizar este sector de nuestro planeta”.

En tal sentido, comentó que “el episcopado argentino está proponiendo misionar en la Amazonía de Perú, para ello el año que viene se va a formar a todos aquellos que quieran ser misioneros, para comenzar esta experiencia en 2021”.

Al respecto dijo: “Qué lindo que, aunque tenemos muchas necesidades, podamos dar de nuestra pobreza. Qué lindo si algún sacerdote, consagrada o laico me diga que quiere prepararse para esta misión (a Amazonía Perú en 2021)”.