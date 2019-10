“Hoy la obra de rutas cuesta menos de la mitad y cada dos que hacemos, la otra es gratis”

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, estuvo en Corrientes y visitó el diario El Litoral, donde dialogó con su director propietario Carlos Alberto Romero Feris, para repasar los logros de la gestión de Mauricio Macri en lo que refiere a obras de infraestructura y, por sobre todas las cosas, a la transparencia.

Dietrich es un estricto economista que apunta a que Argentina recupere toda su infraestructura vial para ganar competitividad y generar más empleo. “Acá hay que entender que el tren argentino compite con el tren chino. La soja argentina compite con la soja americana. El costo del flete lo absorbe el productor y si el Estado logra abaratar ese costo, el productor invierte más y genera más empleo”, explicó.

Dietrich trazó como objetivo que el tren de cargas transporte 60 millones de toneladas para 2030 y criticó al kirchnerismo en ese aspecto. “Argentina tuvo el récord de transporte de carga ferroviaria con 40 millones toneladas en 1938 y en 2015 fue de apenas 18 millones de toneladas. El objetivo es que en 2030 se transporten 60 millones de toneladas”.

“Recuperamos el Belgrano Cargas, que estaba desguazado, que cada vez tenía más empleados y transportaba menos cargas, un claro ejemplo del Estado con botín de clientelismo”.

“El Urquiza no transportó nada en septiembre de 2015, pero en el mismo mes de 2019 transportó 30 mil toneladas. El kirchnerismo dice que todo esto es mentira, que es verso, pero ellos destruyeron los trenes de cargas”.

“Ya firmamos contrato para transportar rollizos de pino, por primera vez, de exportación. Además avanzamos en mil kilómetros de vías nuevas”, agregó.

Pero más allá de esos logros, el ministro destacó uno puntual: la transparencia. “El desafío siempre fue generar mayor transparencia en el sistema. Había una máquina de impedir y la corrupción era parte de eso”.

“Argentina es un ejemplo de Estado que no ha podido hacer las rutas, que no ha podido dragar los ríos. Más de 5 mil personas mueren en la ruta por año y en el país no había banquinas pavimentadas”.

“La Ruta Nacional 12 tenía 6,70 metros, sin banquinas, ahora tiene 7,30 metros más 2,50 metros de banquinas”.

Insistió en que la “corrupción y la máquina de impedir burocrática del Estado postergó el desarrollo”. Puso como ejemplo al paso Ituzaingó-Ayolas, sobre Yacyretá. “Ese es un ejemplo de 25 años sin avances, sin motivos y se jodía la vida de mucha gente. Macri tomó la decisión y lo hicimos”.

“Demostramos que no era tan difícil transparentar el sistema, lo hicimos con internet, que existe hace varios años. Hoy aunque alguien quiera currar le es difícil porque está todo en internet. Antes, todo el proceso era todo oculto”.

“Hoy las obras de autopistas cuestan hasta menos de la mitad, por lo tanto, cado dos rutas que hacemos una es gratis”.