Rugby: Sudáfrica y Gales son semifinalistas

Sudáfrica, que apabulló a Japón por 26-3, y Gales, que venció por la mínima (20-19) a Francia, se convirtieron este domingo en semifinalistas de la Copa del Mundo de Rugby que se disputa en Japón.



Los Springboks se clasificaron al derrotar al equipo anfitrión y el próximo domingo se enfrentarán con Gales.

He scored the first and last try for @Springboks tonight.



Makazole Mapimpi was on fire against Japan#JPNvRSA #RWC2019 #WebbEllisCup pic.twitter.com/cbYy0hLLJf