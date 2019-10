Régimen previsional y capacitaciones en la agenda de la conducción de Abogados

Cambio Forense continuará al frente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, tras la caída de las otras dos listas en competencia por no contar con los avales necesarios. La presidente reelecta, Lilian Sawoczka anticipó a El Litoral algunos de los principales ejes que fortalecerán en estos próximos dos años de mandato.

“El proceso electoral finalizó. Se oficializó la lista, cuyo mandato culmina el 17 de noviembre”, expresó la titular del Colegio Público de Abogados de Corrientes. Los comicios, que estaban previstos para el 18 de octubre pasado, quedaron sin efecto a raíz de que las otras dos listas que aspiraban a participar de la contienda, Frente Colegio Unido, Compromiso y Participación, no alcanzaron los avales que el reglamento interno de la institución requiere, según informaron desde la Junta Electoral.

“El padrón definitivo de abogados estaba conformado por 1.399 matriculados habilitados para votar, por lo que cada lista debió acompañar con 140 avales válidos”, explicaron desde la Junta Electoral. Esto equivale al 10 por ciento del padrón.

El acto de asunción se realizará antes del 15 de noviembre, aunque aún no hay una fecha concreta, de acuerdo con lo informado desde la conducción de la institución. En tanto, sólo en Paso de los Libres hubo contienda electoral, en el resto de las circunscripciones se presentaron una sola lista.

El mandato dura dos años. En el anterior, según expresó Sawoczka trabajaron en el ordenamiento financiero y económico de la entidad. En este período, se avanzará en la definición de una caja especial previsional de los abogados.

La presidente explicó que existe experiencias exitosas en otras provincias de una caja especial para los profesionales letrados. Otra de las propuestas consiste en avanzar en convenios con aseguradoras. “Si un profesional tiene un accidente, debe estar parado un mes o tres meses por una eventualidad. Este debe contar con un fondo”, indicó la abogada.

Otro de los aspectos que fortalecerán desde la nueva conducción será dar continuidad a las capacitaciones académicas, con convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), y la Facultad de Humanidades de la Unne, que dicta la especialización en Profesorado Universitario.

Con la Universidad del Chaco Austral avanzarán con convenios, entre ellos la especialización en Derecho de Familia. Además, están en tratativas con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para realizar posgrados.

La titular del Colegio Público de Abogados informó a El Litoral que trabajan en la agilización de la atención a los matriculados, con el pago de boletas a través de sistemas digitales. Por otra parte, continuarán colaborando con las instituciones en el análisis de proyectos de leyes, integrando la comisión redactora del Código Procesal Civil y Comercial, como así el Código de Familia. También, participaron del análisis del Código Procesal Penal, próximo a sancionarse en el Senado de la Provincia.

Sawoczka, además, confirmó que continuarán con el servicio de consultoría jurídica a personas que no superen el salario mínimo vital y móvil. Este se brinda en la sede central del Colegio y, a partir del miércoles, brindarán asistencia jurídica en la parroquia Nuestra Señora de Itatí. También, está en carpeta un convenio de consultorías jurídicas con municipios, entre ellos, Bella Vista, según indicó la presidente que ha sido ratificada al frente de la conducción.

La titular de la institución, a su vez, confirmó que trabajarán en impulsar la modificación de la ley de honorarios. “Los honorarios deben ser efectivamente aplicados”, indicó la presidente del Colegio.