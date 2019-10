El Día de la Madre cerró con caída del consumo y regalos más económicos

El tradicional festejo del Día de la Madre activó el movimiento comercial a última hora, sobre todo porque contra reloj el sábado por la tarde-noche muchas familias salieron a buscar regalos y compraron fundamentalmente en tiendas de indumentaria. No obstante, esto no fue suficiente para alcanzar los niveles del 2018, debido a que la fecha cerró con un descenso del consumo.

Es que, en medio de las múltiples promociones y rebajas, si bien en muchos negocios se mantuvo el número de clientes, con un repunte de última hora, la mayoría de las familias compró obsequios de bajo costo.

Así lo indicaron a El Litoral, los comerciantes consultados y en ese sentido, el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz dijo: “Tuvimos un sábado bastante movido, porque la mayoría esperó hasta última hora para salir. Creemos que fue así, en parte por el clima de lluvia no ayudó, pero también el viernes hubo pocas ventas por la marcha y los pocos colectivos que transitaban”.

Además, en lo que respecta a las ventas, señaló que “el consumo fue menor al de otros años, en relación con el año pasado, de acuerdo a nuestro registró bajaron en un 10%”.

En general, a la hora de hacer balances, los mercantiles coincidieron en que pese a que tuvieron buenas ventas en los tres días previos, el nivel de gasto por familia fue mucho menor a otros años.

En este sentido, desde una zapatería, Francisco comentó: “Tuvimos ventas, pero sólo vinieron en busca de las rebajas. No alcanzamos las expectativas que uno siempre tiene en una fecha tan importante como el Día de la Madre”.

Muchos mercantiles estiman que la caída del consumo está relacionada a la crisis económica y el alto nivel de endeudamiento que se registran en las tarjetas de crédito. “A diferencia de otros años, en los que las ventas fuertes por el Día de la Madre comenzaban en la semana previa, ahora se activó sobre la hora. Fundamentalmente el sábado vendimos bien y lo que más buscaron fueron las ofertas que teníamos en camisones, corpiños y algunos trajes de baño por el verano”, manifestó Claudia desde una tienda de lencería.

Domingo

Con el objetivo de conquistar a los clientes que, por diferentes razones no consiguieron un obsequio para mamá, algunos negocios abrieron el domingo pero en este día no laborable las ventas fueron escasas.

“Como todos los domingos, casi no había gente en la calle y por ende tuvimos muy pocas ventas. Sin embargo, ayer tuvimos una muy buena demanda y la mayoría buscó los combos de obsequios con precios económicos”, precisó Darío ayer durante la mañana.

Del mismo modo, desde una regalería, Florencia manifestó: “El gran boom de ventas lo tuvimos el sábado por la noche, porque por la llovizna de la tarde la mayoría salió a buscar regalo después de las 19. Hoy (por ayer) tuvimos muy pocos clientes lamentablemente”. Al ser consultada por los regalos elegidos de este año dijo que “la bijouterie económica fue lo que más se llevaron. Tenemos en los estantes mochilas y carteras para todos los gustos, pero tuvimos muy pocas ventas de marroquinería. La gran mayoría buscó ahorrar”.

Balance

En la zona comercial de la ciudad, los comerciantes de diferentes rubros coincidieron en que hubo un descenso en el nivel de gasto por familia. En este sentido, un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que las cantidades vendidas por los comercios minoristas tuvieron un caída del 12% en relación al año pasado.

De acuerdo a un sondeo realizado en más de 800 comercios, el 56% de las tiendas realizó alguna promoción especial para la fecha y el Ahora 12 sigue siendo uno de los impulsores más importantes.

Además, cada año en esta fecha se afirman las tendencias de las salidas y las reuniones en familia.