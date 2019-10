Barraca venció a El Porvenir y acrecienta su liderazgo

El fin de semana pasado se disputó la décima fecha de la fase de grupo del Torneo Provincial de Clubes de Primera División organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes que tiene a Barraca de Paso de los Libres como sólido puntero.

El elenco libreño triunfó como local, por un amplio 88 a 68, sobre El Porvenir de Esquina, y de esta manera su marca actual es de 7 juegos ganados y 2 perdidos.

Ayudó a que Barraca pueda estirar diferencias en el primer puesto la derrota que sufrió su escolta Sportiva Esquinense, que cayó en condición de local por 89 a 82 frente a Amad de Goya. El Verde de Esquina quedó con un registro de 5 triunfos y 4 traspiés.

Además, Juventus se hizo fuerte de local y se impuso a Colón por 79 a 71 en un mano a mano entre capitalinos.

Tuvo fecha libre en la décima jornada Foot Ball de Esquina.

Posiciones y próxima cita

Cumplidas diez fechas la tabla de valores indica lo siguiente: Barraca 16 puntos (7-2); Sportiva Esquinense 14 (5-4); Amad 13 (5-3); Juventus y El Porvenir 13 (4-5); Colón 12 (4-4); Foot Ball 9 (1-7).

La undécima fecha tiene en agenda los siguientes partidos: El Porvenir vs. Amad; Colón vs. Barraca; Foot Ball vs. Juventus; Sportiva Esquinense (libre).