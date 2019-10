Con agenda productiva Valdés recorrió el interior, mientras se proyectan los cierres

El gobernador Gustavo Valdés continúa su recorrido por el interior con la inauguración de obras y una agenda con impronta productiva. Por otra parte, las fuerzas partidarias se alistan para el último tramo de la campaña y la definición de los actos de cierres antes de la veda electoral.

“Uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno provincial es lograr el desarrollo. Para ello, la industria es fundamental”, expresó el mandatario provincial durante la inauguración de una fábrica de jugos en Mocoretá. Esta industrialización no sólo permitirá generar fuentes de trabajo sino además, dar valor agregado a los productos de Corrientes.

“Realmente es fundamental inaugurar la planta que es de las más modernas de la Argentina”, manifestó el titular del Ejecutivo provincial, quien brindó un mensaje optimista a los correntinos pese a la crisis. “Los objetivos no se consiguen de un día para otro, sino en el transcurso del tiempo”, indicó y destacó como ejemplo “la tenacidad de la cooperativa” que emprendió la fábrica de jugos.

Valdés, además, aprovechó la oportunidad para asentar públicamente su cercanía con el presidente de la UCR Corrientes y ex gobernador Ricardo Colombi, quien encabezó la columna radical la semana pasada en la Marcha del Sí se Puede. “Nosotros hicimos un golazo pero fue un tremendo pase de Ricardo Colombi”, dijo el mandatario sobre la gestión.

“En el camino de las realizaciones siempre hay detractores, gente que cree que nada es posible hacer, que el único camino que hacen es criticar. La verdad que nosotros, como correntinos, tenemos que montarnos en nuestro sueño, creer que la construcción de una provincia de Corrientes mejor es posible y hacemos todos los días el esfuerzo”, enfatizó el Gobernador.

“Luego de la firma del Pacto Fiscal con la Nación no salimos a aumentar los ingresos brutos, salimos a acompañar a los productores y comerciantes, no aumentando impuestos. Cuando vino la suba de la luz, tratamos de tener la menor suba posible porque sabemos que necesitamos energía para el crecimiento, por eso estamos invirtiendo, con fondos de Salto Grande, para que Mocoretá siga creciendo”, expresó.

“Tenemos que seguir nuestros sueños. Esa va a ser la forma que vamos a salir adelante los correntinos. Tenemos una gran provincia, somos la primera potencia forestal, ganadera. Estamos haciendo una planta de biomasa en Gobernador Virasoro de 100 millones de dólares de inversión privada”, enumeró la agenda productiva de la provincia.

“Antes de fin de año, inauguraremos otra planta de biomasa en el parque industrial de Santa Rosa, con una inversión de 70 millones de dólares”, añadió Valdés. “Construimos otros cuatro puertos”, agregó.

Nación

“En materia de energía es fundamental que Nación nos siga pagando las regalías de Yacyretá y Salto Grande”, expresó el Gobernador. “Tenemos un futuro enorme a partir de abrir las exportaciones al mundo. Decían que era imposible industrializar la carne y un cuento chino recuperar el frigorífico Tomás Arias. El día de mañana estamos reinagurando el Tomás Arias que se va a convertir en Muralla China”, enfatizó el jefe del Ejecutivo provincial sobre las instalaciones en Riachuelo.

“Es posible construir una patria chica más grande, hacerlo con decencia, con sacrificio, de cooperación entre el sector público y privado”, manifestó el mandatario.

Energía

Valdés mantuvo ayer una agenda productiva, con varias inauguraciones en el interior (ver páginas 16 y 17). Oficialmente puso en marcha la fábrica de jugos de la Cooperativa Transformadora, Industrializadora, Comercializadora Citrícola de Mocoretá. Luego, inauguró las refacciones y ampliaciones de la sede de la Dpec de esa localidad, con financiamiento de las regalías de Salto Grande. En la ocasión, el mandatario también entregó bienes de capital del programa “Emprendedores Somos Todos” y subsidios a diversas instituciones en el municipio.

Más adelante, el mandatario inauguró el gas natural para una empresa agroindustrial en Mercedes. “En los diez años anteriores a asumir Mauricio Macri, se subsidiaron 130 mil millones de dólares en lo que era hidrocarburo y energía, por lo tanto, de los impuestos de los argentinos iban a parar a ese tipo de subsidios donde los grandes beneficiados eran los grandes centros industriales de la Argentina. Y eso empezó a cambiar para que el sistema sea más equitativo, por eso también nosotros comenzamos a recibir energía de Yacyretá y regalías para los correntinos, por decisión del presidente Mauricio Macri”, expresó el Gobernador en el acto.

Luego, el mandatario entregó 100 nuevas viviendas en el barrio Comunicaciones de Mercedes. Por la tarde, presidió un acto de campaña en el mismo club, según confirmaron desde el entorno del Gobernador a El Litoral.

Recorrido

Hoy el mandatario continuará su recorrido por el interior por la mañana en el terruño del ex gobernador Colombi. Cerca del mediodía entregará subsidios y elementos del programa Emprendedores Somos Todos, según informaron fuentes oficiales a El Litoral.

Finalmente, cerca de las 16,30 inaugurará el ex Frigorífico Tomás Arias, hoy Muralla China. Allí con una comitiva oficial, entre ellos, los candidatos a diputados nacionales.

Cierres de campaña

Hasta ayer el oficialismo no había definido el acto de cierre de campaña. Por su parte, la oposición avanzará con distintas actividades proselitistas.

“Invitamos a todas las personas que quieran ser parte de este evento histórico, en el que podremos escuchar del propio Alberto su mensaje de unidad, esperanza y desarrollo para la Argentina. Es una gran oportunidad para que el pueblo correntino participe. El acto será de acceso libre y se prevé una concurrencia de más de 20.000 personas”, informó el delegado normalizador del PJ, Julio René Sotelo, sobre el cierre de campaña de Alberto Fernández que tendrá lugar este miércoles 23 de octubre a las 18 horas en el Estadio Centenario del Club Sarmiento de la Ciudad de Resistencia, Chaco.

En el acto se prevé una fuerte presencia de Corrientes a través de sus candidatos a diputados nacionales José “Pitin” Aragón, Nancy Sand, Fabián Borda y Nancy Esteche, junto a movimientos sociales, referentes y militantes.

En Corrientes el Frente de Todos realizará su cierre de campaña provincial en la Capital con un encuentro que se realizará el jueves 24 desde las 19 en el Sindicato de Empleados de Comercio, en avenida Centenario 4035. Contará con la presencia de los candidatos y candidatas a diputados nacionales; legisladores provinciales y nacionales, como así intendentes, concejales, autoridades de las fuerzas que integran la alianza, organizaciones sociales, dirigentes sindicales, referentes territoriales y militantes de toda la provincia, según informaron a El Litoral desde el Frente de Todos.

Por otra parte, desde Consenso Federal informaron a El Litoral que continúan con actividades de volanteada y recorrido de los candidatos por el interior y los barrios. La fuerza apoya la candidatura de Roberto Lavagna a la Presidencia.