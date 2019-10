Cuáles son los escenarios que amplían las chances de una segunda vuelta

“No vamos a dar vuelta una elección, vamos a dar vuelta la historia de nuestro país para siempre y todos juntos”, dijo el presidente Mauricio Macri durante la marcha del “Sí, se puede” en Corrientes, la cual congregó a una multitud, en cercanías del puente interprovincial Manuel Belgrano. El mandatario nacional y su espacio político proyectan este domingo llegar a balotaje. Dado los números que arrojaron los resultados de las Paso, algunos analistas hablan de una verdadera épica, otros ensayan escenarios que amplían las chances del líder del PRO.

En términos cuantitativos, Macri necesita ampliar la participación del padrón electoral, el cual debería rozar el histórico 85 por ciento de concurrencia a las urnas. Esto equivale a que se incorporen unos 2,5 millones de electores. En las Paso asistió el 76 por ciento, un número superior a las primarias de 2015.

También, el jefe de Estafdo requerirá aumentar casi diez puntos su propio caudal electoral, que el 11 de agosto se posicionó en 32,9 por ciento sobre el total de afirmativos. Esto es, pasar de los 8,1 millones de votos que obtuvo en las primarias, a superar los 9,5 millones.

A su vez, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que en las Paso logró el 49,2 por ciento, sí podría alcanzar el 40 por ciento aún con un padrón ampliado, no debería crecer para no llegar a esta cifra y para no sacar una ventaja de diez puntos y tampoco debería, por lo tanto, superar el 45 por ciento que establece la Constitución Nacional para proclamar un ganador en primera vuelta.

Pero la idea de remontar los resultados no sólo nace del folclore futbolero del Presidente, quien estuvo al frente del Club Boca Juniors y logró un triunfo considerado inesperado en 2015, sino de la propia lógica de la política que declama hasta el cansancio “dos más dos no es cuatro”. Inciden factores, estrategias, emociones y condicionantes, más allá de los números.

La migración de votos de sectores de la centroderecha hacia Juntos por el Cambio, en medio de un discurso público de mayor polarización con el candidato del Frente de Todos; el impacto local del contexto político de países de la región como Chile; la presencia territorial de Macri a través de las marchas del “Sí, se puede” son algunos de los escenarios que pueden contribuir a mejorar las chances del candidato de Juntos por el Cambio, y especialmente, de producirse el balotaje, según analizó el diputado con mandato cumplido y conductor del programa de actualidad política y económica “Las provincias también existen”, León Gutnisky en diálogo con El Litoral.

“Estoy convencido del balotaje. Los votos de Gómez Centurión (Juan José, del Frente Nos) y los de Espert (José Luis, del Frente Despertar) se van a trasladar a Macri”, dijo el analista político. Si bien indicó que “no hay que esperar una declaración pública de los candidatos” de dichos frentes, podría asomar un voto subterráneo. “Eso va a dar cuatro o cinco puntos a Macri”, indicó el ex legislador.

De acuerdo con el acta de escrutinio definitivo de las Paso, el economista liberal alcanzó el 2,1 por ciento de los votos y el ex titular de la Aduana cosechó el 2,5 por ciento del total de los sufragios. A esto se suma la incógnita de los candidatos que no superaron el piso para competir en las generales de octubre que en total suman 307.538 votos en el país. Estos recorren un amplio espectro ideológico, de la izquierda a la derecha y podrían cosecharlo tanto Macri como Fernández.

“Del Caño (Nicolás, que competirá con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) sacará votos a parte de la izquierda de Fernández”, añadió Gutnisky, en diálogo con El Litoral. Este sector apunta, mayoritariamente, a captar las adhesiones de los jóvenes, un grupo al cual se orientó el kirchnerismo, pero con la diferencia de que incorporó una agenda ambientalista, la cual enarboló durante el último debate.

En este panel, según evaluó Gutnisky, “Fernández estuvo deslucido”. Macri, por su parte, logró responder varios de los contrapuntos. Por otra parte, destacó el regreso de Macri al territorio con las marchas del “Sí, se puede” y de Miguel Angel Pichetto a la escena pública.

“La gente tiene que estar en contacto con el candidato. No todo pasa por la transmisión de televisión, lo tiene que ver”, sostuvo el analista. El contexto político internacional también podría impactar en la decisión electoral local. “Se va a pensar con lo que pasa en Chile, Ecuador y Venezuela. La gente no quiere la otra alternativa”, indicó.

En cuanto a la ampliación del padrón electoral para Gutnisky, no habrá dudas de que las elecciones serán convocantes y superarán el histórico. Las participaciones récords fueron durante el regreso a la democracia, en 1983 y con el recambio de 1989, ambas con un 85 por ciento del electorado.