Varias modificaciones realizaría Teglia para el partido de mañana

Boca Unidos, mañana, buscará recuperarse de la goleada sufrida en su visita a Central Norte de Salta, cuando reciba en su estadio del barrio 17 de Agosto a Juventud Unida de Gualeguaychú, por la novena fecha del torneo Federal A.

Hasta el sábado antes del pitazo inicial de Jonathan Correa, todo era dulce para el equipo aurirrojo, que había enhebrado cuatro triunfos consecutivos y si sumaba nuevamente los tres puntos, quedaba solo en la punta de la zona A del certamen. Sin embargo, el Cuervo le aplicó seis sopapos (goles) que lo obligan a replantearse muchas cosas, a pesar de que sigue arriba, a sólo un punto del líder, Atlético Güemes de Santiago del Estero.

De cara al partido ante los entrerrianos, lo importante pasa por la concentración. Los jugadores deberán estar atentos para evitar cometer los gruesos que tuvieron en Salta y, si es posible, conservar el cero en su arco, ya que de mitad de cancha hacia arriba el equipo aurirrojo siempre convierte, aunque no en la medida de lo que suele generar.

Todo parece indicar que se vienen tiempos de cambios. Algunos lo podrán adjudicar al pálido desempeño ante Central Norte, y otros a la necesaria rotación, teniendo en cuenta que vuelven a jugar con pocos días de recuperación y un largo viaje de regreso, que siempre pesa.

En la práctica de la víspera, el cuerpo técnico ordenó unos minutos de fútbol. Arrancaron los once que jugaron el sábado, pero al rato Daniel Teglia comenzó a introducir una serie de modificaciones en todas las líneas, lo que hace presumir que podría haber variantes para mañana.

Entre los jugadores que entraron en el equipo estuvieron Fabio Godoy, Fernando Allocco, Diego Sánchez Paredes, Gerardo Maciel, Rodrigo Migone y una sorpresa: Martín Fabro, quien volvió a hacer fútbol a menos de veinte días de haberse fracturado el dedo gordo del pie derecho.

“Tenemos un plantel en el que uno puede tener la opción de modificaciones, pero una de nuestras consignas es aprender de nuestros errores y tratar de seguir creciendo como equipo. Vamos a ver cómo están, porque hay algunos jugadores golpeados, con pocos días de recuperación y no hay necesidad de poner en riesgo a nadie, por lo que si necesitamos algunos de las alternativas que quedaron en Corrientes, la vamos a usar”, señaló el técnico en Salta tras la derrota.

En dicha oportunidad, el DT expresó que “no es un problema las variantes que se pueden hacer, sí lo es recomponernos de todo esto porque somos un equipo que estos partidos no lo podemos repetir, porque no es lo que pasa habitualmente con Boca (Unidos) después de estos tres meses y medio de trabajo del cuerpo técnico”.

Esta tarde volverán a practicar y se espera que el DT pueda definir la formación que irá mañana por la recuperación. El partido ante los entrerrianos se jugará desde las 21.30 y será arbitrado por Héctor Rivero.