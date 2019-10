Escándalo en el frente de Centurión: un candidato llamó a votar por Macri

El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, tildó de “traidor” a su candidato a gobernador de Buenos Aires, Gustavo Álvarez, quien ayer difundió un video en el llamó a votar por oficialista Juntos por el Cambio en las elecciones generales del próximo domingo.

Según Gómez Centurión, el cambio de último momento de su candidato provincial responde a supuestas “operaciones del gobierno” que “hablan de qué cosas pueden hacer por no perder poder” y de que “la vieja política no cesa en su deseo de acallar las voces nuevas”.

“La estrategia no era nueva, sí sucia y traidora como lo fue sacarle el partido a (José Luis) Espert horas antes para operar, también, su candidatura. Ahora, y a pocos días de las elecciones generales, luego de haber sufrido innumerables presiones, surge una denuncia de un candidato que “casualmente” llama a votar a (Mauricio) Macri”, denunció Gómez Centurión en un comunicado.

El ex funcionario de Cambiemos y veterano de la guerra de Malvinas agregó que “las traiciones hablan del traidor, las operaciones del gobierno hablan de que cosas pueden hacer por no perder poder”.

“Lamentablemente vamos a tener las condenas a los difamadores luego de que tengan lugar las elecciones, por eso manejan estos tiempos, siempre encuentran un Judas sin valores ni escrúpulos, billetera mata pañuelo celeste”, advirtió el candidato presidencial.