Corrientes, una de las provincias con mayor consumo de alcohol de los conductores

El 26 % de los correntinos admitió consumir alcohol antes de manejar, según los datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (Enfr), la cual indica que aumentó significativamente la cantidad de argentinos que admitieron haber consumido bebidas alcohólicas antes de conducir en los últimos 30 días. En este marco, dialogó con El Litoral el director del Hospital Escuela, referente en traumatología y donde se derivan los casos más graves de accidentes de tránsito, quien sostuvo que los siniestros viales “están muy relacionados con el alcohol”.

En este sentido, recordaron que consumir este tipo de bebida antes de agarrar el volante es una práctica riesgosa porque afecta los reflejos, la visión y el tiempo de reacción de quien maneja. El director del Escuela, Salvador González Nadal, sostuvo que hay un promedio de 30 pacientes que ingresan por accidentes de tránsito, por fin de semana.

Datos

Según los datos finales de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, Corrientes se encuentra entre las primeras provincias superando ampliamente la media nacional. El porcentaje a nivel nacional fue de 15,2% y creció notablemente respecto de la edición anterior de la encuesta, que en 2013 hablaba del 12,1%. El estudio incluye a quienes tomaron alguna bebida alcohólica y luego manejaron un auto, moto, o bicicleta.

Cabe precisar que se encuentra a la Ciudad de Buenos Aires con el 8,8%, fue la única jurisdicción con un porcentaje menor al total del país. En tanto, La Pampa (22,7%), Jujuy (23,2%), Mendoza (23,3%), Tucumán (24,0%), Santiago del Estero (24,7%), Chaco (25,5%) y Corrientes (26,6%) superaron ampliamente el valor nacional.

Al respecto, indicaron que el consumo de alcohol al conducir en los últimos 30 días fue 3 veces mayor entre varones respecto de las mujeres y; en cuanto a las edades, fue menor el porcentaje entre quienes tienen 50 años o más.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) realizaron la encuesta en el tercer trimestre de 2018 entre la población de 18 años en adelante.

En este sentido, señalan que a diferencia de lo que se detalla sobre el cigarrillo, el consumo de alcohol está en aumento. Aunque el indicador de consumo regular de riesgo permanece estable a lo largo de las últimas tres ediciones de la Enfr, el indicador de consumo de alcohol episódico excesivo (Ceea) muestra una tendencia ascendente constante (pasó de 8,9% en 2009 a 13,3% en 2018) y es 5 veces mayor en los jóvenes que en los adultos de mayor edad y el triple en varones respecto de las mujeres.

Emergencias

El Hospital Escuela es el centro de salud donde se derivan la mayoría de los casos graves de accidentes de tránsito y es el nosocomio referente en cuanto a atenciones de traumatología. Por ello, El Litoral consultó al director González Nadal sobre las atenciones que realizan y reconoció la relación que hay entre el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito.

“Está muy relacionado el accidente de tránsito con el consumo de alcohol. De un número de 10 siniestros viales un 8,5 es en moto. Los accidentes de autos son menos, pero son más graves. Por fin de semana, normalmente, estamos teniendo entre 27 y 30 accidentes”, sostuvo a El Litoral el director del Escuela.

Si bien no hay datos precisos sobre la cantidad de pacientes que ingresan y el consumo de alcohol, sí comentó que realizan un cuestionario donde debe responder si ha consumido, contó que muchos no pueden responder por el estado en el que se encuentran. “Es constante ver el consumo de bebidas alcohólicas sobre todo en accidentes de motos los fines de semana”, expresó González Nadal.

Cabe indicar que otro aspecto que resaltó el estudio es que si bien sigue siendo bajo, hubo un importante aumento del “uso de casco siempre” entre quienes se mueven en moto: 65% frente a 59,1% en la encuesta de 2013. Pero no ocurrió lo mismo entre los que optan por la bicicleta. El uso de casco entre los ciclistas no cambió respecto de la encuesta anterior: solo lo usa un 10,7% a nivel nacional.

En 2018 fallecieron 4.371 personas en Argentina por siniestros viales. Es la principal causa de muerte entre los argentinos de 15 a 29 años. En 2018 en Corrientes, fallecieron 186 personas y hasta ayer, notificaron a El Litoral desde la Policía de Corrientes, que hubo 131 y sólo en octubre 11.