Roberto Lavagna sostuvo: “Vamos por mucho más”

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró su campaña electoral en Salta, donde dijo que en las elecciones “del domingo vamos por mucho más”, y destacó que su proyecto “surgió con la idea de buscar la unión nacional”.

“Lo que buscábamos era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara otra vez más a votar entre lo malo y lo peor, o entre lo peor y lo malo”, expresó Lavagna.

El candidato habló en el acto de cierre de campaña que se hizo al mediodía con vistas a las elecciones presidenciales del domingo, en la cima del cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde estuvo junto con su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Lavagna dijo que “las sociedades polarizadas como la nuestra no crecen y la democracia día a día se va degradando un poco más”, se refirió a “la cantidad de palos en la rueda que nos pusieron y de ninguneos” que sufrió su sector, y expresó que “24 horas antes de las Paso seguían insistiendo en que no nos presentáramos”.

“Y acá estamos, vamos por mucho más el día domingo y vamos por mucho más en términos de futuro”, afirmó