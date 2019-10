Expusieron sobre el nuevo Código Procesal Penal en jornadas en la Facultad de Derecho

Con una importan concurrencia de público, en la Facultad de Derecho Universidad Nacional del Nordeste (Unne), se desarrollaron en la tarde de ayer las jornadas sobre “El Proceso Penal Acusatorio y la Gestión Judicial”.

El encuentro, coordinado por el doctor Jorge Buompadre, contó con la presencia de destacados juristas como el doctor José Cafferata Nores, el doctor Juan Ramón Alegre y el senador provincial doctor Noel Breard. En la ocasión, Breard abordó el tema de “La instrumentación y puesta en marcha de un nuevo modelo de enjuiciamiento penal: políticas y desafíos”, en cuyo marco analizó el proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes.

La iniciativa ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está comprometido su tratamiento en el Senado, tal como se votó también por unanimidad, el próximo 7 de noviembre. Asimismo, cabe recordar, el proyecto cuenta con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Unne, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados de la Provincia, el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia, entre otros organismos del sector.

“El cambio de paradigma fundamental que plantea el proyecto es que el juez no va a ser más juez de instrucción, no va a investigar más. El único será el fiscal. Es decir, el fiscal investiga y el magistrado juzga como juez de garantía, pero ya no más como de instrucción”, explicó Breard en diálogo con el diario El Litoral.

En este sentido también consignó que “se le va a dar una gran capacidad de visibilidad a la víctima, que no tenía rol. Y el fiscal va a tener disponibilidad de acciones en los delitos o infracciones menores, para no sobrecargar el trabajo que hasta la fecha tenía. Pues, debía investigar hasta los casos mínimos, lo cual genera un desgaste jurisdiccional”.

Asimismo, Breard consignó que en la nueva normativa que logró un amplio consenso, “la oralidad y los plazos judiciales son perentorios. Es decir, inexorablemente se cumplen y el juez tiene que cumplir con ellos para que un proceso dure dos años a más tardar”.