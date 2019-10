Fechas confirmadas para Regatas y San Martín en los playoffs

El Departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de la Asociación de Clubes (AdC) definieron las fechas y cruces de los playoffs de Cuartos de Final del torneo Súper 20 - 2019.

Regatas Corrientes, primero del Grupo A, enfrentará en la serie al mejor de tres partidos, a Quimsa, de Santiago del Estero, que terminó segundo en el Grupo B.

Por su parte, San Martín, que quedó como escolta del “remero”, tendrá por rival a Instituto, de Córdoba, que concluyó en la posición de privilegio en el Grupo B.

La serie entre Regatas Corrientes y Quimsa iniciará el sábado 2 de noviembre en el estadio “Ciudad”, de Santiago del Estero. Luego se trasladará al “José Jorge Contte” del parque Mitre, los días 5 y 6 de noviembre, este último sólo en caso de ser necesario.

En tanto que la serie entre San Martín e Instituto comenzará el lunes 4 de noviembre en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” (Fortín Rojinegro); mientras que luego pasará al Angel Sandrín de Córdoba, los días 7 y 8 de noviembre, este último sólo en caso de ser necesario.

Series

Regatas vs Quimsa

Juego 1: 2 de noviembre en Santiago del Estero.

Juego 2: 5 de noviembre en Corrientes.

Juego 3: 6 de noviembre en Corrientes (de ser necesario).

Instituto vs San Martín

Juego 1: 4 de noviembre en Corrientes.

Juego 2: 7 de noviembre en Córdoba.

Juego 3: 8 de noviembre en Córdoba (de ser necesario).

Ferro vs Gimnasia

Juego 1: 1 de noviembre en Comodoro Rivadavia.

Juego 2: 5 de noviembre en Caballito.

Juego 3: 6 de noviembre en Caballito (de ser necesario).

San Lorenzo vs Obras

Juego 1: 3 de noviembre en Obras.

Juego 2: 6 de noviembre en Boedo.

Juego 3: 7 de noviembre en Boedo (de ser necesario).

Los ganadores pasarán al Final 4 del Súper 20. Los perdedores terminarán su actuación en este torneo.

Final 4: sede única

Jugarán esta serie Semifinal los ganadores de los Cuartos de Final, a partido único. Cada uno de los cuatro (4) equipos obtendrá su posición para los cruces de esta serie según su récord de partidos ganados y perdidos en la zona de grupos, enfrentándose de la siguiente manera: 1 vs. 4, y 2 vs. 3.

Los ganadores jugarán la Final por el título de Campeón del torneo Súper 20 - 2019. Los perdedores terminarán su actuación en el torneo.

Final

Jugarán esta serie los ganadores de la semifinal. El ganador se adjudicará el título de Campeón del Torneo Súper 20 - 2019. El perdedor será el subcampeón de este torneo.