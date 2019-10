Ricardone: “La alegría es doble por el triunfo y el gol”

Con un jugador menos, Boca Unidos fue a buscar el desequilibrio en los últimos minutos del partido ante Juventud Unida, que llegó en tiempo agregado, a través de un cabezazo de Rolando Ricardone, tras un tiro de esquina de Migone que peinó en el primer palo Vizcarra.

La victoria fue un desahogo para todo el equipo aurirrojo, ya que la fecha anterior perdió el invicto en Salta, al ser goleado 6 a 2 por Central Norte. “Cada gol es especial, porque sé que estoy en el último tramo de mi carrera, por eso también la emoción y saber que cada partido que juego es especial”, manifestó Ricardone a la salida de los vestuarios.

“Costó un poco levantarse después del mazazo que recibimos en Salta, pero creo que lo hicimos de gran manera, poniendo el alma y el corazón, yendo siempre al frente, y al final creo que llegó el premio”, expresó el experimentado futbolista chaqueño, uno de los históricos con que cuenta este plantel de Boca Unidos.

El partido ante los entrerrianos se le presentó cuesta arriba de movida para los dirigidos por Daniel Teglia, que ya a los cuatro minutos perdían por 1 a 0.

“El equipo no perdió nunca la paciencia, quizá no tuvimos tanta profundidad, pero si vamos a las situaciones de gol, creo que merecíamos ganar ampliamente. El gol (de Juventud) no nos desesperó, eso también habla muy bien de que estuvimos fuertes mentalmente, lo pudimos sacar empatando rápido, y eso nos ayudó”, contó el defensor.

Ricardone reconoció que “fue una semana dura” de atravesar. “Es la segunda vez en mi carrera que me como seis goles, y es complicado. También desde lo individual, porque soy una persona muy autocrítica y sé que no tuve un buen partido en Salta. Hay que saber que cuando las cosas no salen bien hay que entrenar, matarse porque lo que tiene el fútbol es que pronto te da revancha.

Esta vez se pudo hacer un partido correcto, después el premio del gol lo podía hacer cualquiera, me tocó a mí, por eso la alegría es doble”, agregó.

Al “Gordo” le tocó el jueves marcar a Bandiera, un delantero rápido e incisivo, que se recostó por su zona, y con el que ganó y perdió. “El torneo pasado jugué casi todo el torneo de central, tras la llegada del profe Teglia me pidió si podía hacerlo de lateral, y yo le dije que sí, mientras le sirva al equipo. Obviamente que uno es consciente que tiene sus años y la cosa se va poniendo difícil, pero siempre trato dar todo, y creo que hice un partido correcto”, finalizó.