Macri: "Todos entendemos que esta es una elección histórica para nuestro país"

El presidente y candidato de la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, aseguró hoy que "todos entendemos que esta es una elección histórica para nuestro país" y consideró en estos comicios "habrá un participación récord como nunca antes", tras votar en una escuela del barrio porteño de Palermo.

"Hay una mayor concurrencia que en las Paso, hemos tenido récords de votantes en el exterior, entendemos que esta es una elección histórica para nuestro país", consideró.

El presidente espera "poder tener la confianza de los argentinos para continuar construyendo la Argentina que soñamos", manifestó.

"La argentina tiene un gran futuro por delante", sostuvo Macri.

En cuanto a su recorrido por el país durante la campaña, dijo que "fue maravilloso, en cada ciudad fue una fiesta, con mucha participación, con mucha gente queriendo expresar lo que siente", contó.

Por último, el mandatario pidió tranquilidad y no guiarse "por las bocas de urna, que no tienen rigor científico, que no se pueden tomar en cuenta".

"Hay que esperar hasta después las 21", cerró.