Nuevos viejos vientos para los tribunales

Por Juan Manuel Laprovitta

De la Redacción / @juanmalapro

Los nuevos vientos de la política generan ráfagas en los tribunales. Lo saben hasta los más incrédulos. El retorno del fernandismo al poder lo enviste de legitimidad para ir en busca de cambios que ya se advierten en la Justicia, desde la cúspide de la pirámide hasta las bases territoriales. Léase, desde la Corte Suprema hasta las oficinas de primera instancia.

Así, por ejemplo, el triunfo de Alberto Fernández adormece las posibilidades del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, de poner sus sentaderas en el escritorio que dejó Carlos Soto Dávila en febrero de este año.

Su traslado, tramitado con ingentes esfuerzos por vías diversas, venía enancado a una gestión del propio Mauricio Macri, que a pocos meses de que su pliego obtenga acuerdo del Senado, habilitó el pasaje a un pedido de mudanza a la capital, avalado luego por el Consejo de la Magistratura con mayoría oficialista, pero frenado en la Cámara alta de la Nación.

Eso fue así ya que no tocaron puerto las negociaciones que pusieron al letrado frente al peronismo del Congreso. La partida de Miguel Pichetto a Juntos por el Cambio hizo de las suyas en el proceso de evaporación de una mayoría que hubiera sido vital para que Fresneda vuelva, pero como jefe, al juzgado donde trabajó como secretario.

En el frente judicial esa situación será una en un mar de situaciones similares. Todo se multiplica puesto en el horizonte nacional.

El ejemplo de Corrientes es mínimo delante de los casos resonantes que contornean un escenario de grandes cambios, donde incluso ya se habla de jubilaciones. Algunas de las más conspicuas son las de Claudio Bonadio y Germán Moldes, juez y fiscal de cámara de la ruidosa causa de los cuadernos, que con sus intervenciones alimentaron la voracidad oficialista por sacudir en los tribunales el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner presa.

Moldes, por ejemplo, presentó su renuncia el 29 de septiembre, con los números de las elecciones Primarias hechos un estigma. Su salida tendrá efecto desde este viernes, el 1 de noviembre.

Los fueros y la cercanía a las elecciones en el calendario hicieron que la ex presidenta no afronte la cárcel. Lo que sí se volvió realidad fue llevarla a juicio.

¿Será esa una carta para que subsista un connato opositor con armas judiciales después del 10 de diciembre?

Asimismo, gana cuerpo otro planteo: ahora en el poder, ¿el justicialismo reproducirá la postal pero con Macri ante un tribunal?

Mientras tanto, la que manejará el cuerpo que administra el devenir de la Justicia será la propia Cristina como presidenta del Senado.

Con ella en el asiento que hasta el 10 de diciembre ostentará Gabriela Michetti, también se mezclará de nuevo el mazo de pliegos que la Casa Rosada envió para que los senadores presten acuerdo a jueces y fiscales federales de todos los fueros en todas las jurisdicciones.

El objetivo del mandatario era lograr 350 designaciones a lo largo de los cuatro años de su mandato. Solamente en enero tenía listos 25 expedientes para remitir al Congreso con nombres de sus propuestos para ocupar espacios en los tribunales.

En ese entonces había 90 en los anaqueles a la espera de tratamiento.

Ahora todo cambiará. De hecho, desde el 11 de agosto a esta parte, en el búnker de Alberto Fernández vienen anticipando la decisión de retirar esos currículums.

Y también la de buscar los consensos necesarios para consagrar con legitimidad un procurador general de la Nación.

Actualmente y desde fines de 2017, Eduardo Casal reviste como interino en reemplazo de quien fuera su superiora en la jefatura de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, quien renunció aturdida por una investigación que se desencadenó tras la compra de un inmueble.

Y con las nuevas mayorías en la Cámara de Senadores, ¿será la oportunidad de normalizar también las oficinas del Ministerio Público en Corrientes?

En la provincia faltan un fiscal federal de primera instancia para la Capital y otro para Paso de los Libres, que tiene uno ad hoc, Fabián Martínez. Y también está vacante la fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones, donde reviste quien fue designado para ejercer ante el Tribunal, Carlos Schaefer.

Y por supuesto, falta que se llame a concurso para la vacante que causó la renuncia de Soto Dávila en el único juzgado con competencia electoral de la órbita federal en Corrientes.

Cada acuerdo en el parlamento insume tiempo y política, por lo que, dado el rompecabezas en el que se transforma ahora Comodoro Py, magma del Poder Judicial, será difícil pensar que esta provincia entrará a la lista de prioridades.

Los días que se cuenten hasta que se concreten las coberturas en Corrientes serán la medida para contrastar al fernandismo con la respuesta que dio Cambiemos a las necesidades judiciales de este distrito. Hubo un solo acuerdo, el de Fresneda para Paso de los Libres, pero el programa de Justicia 2020 dejó contentos a muchos funcionarios locales.

De hecho, la Nación encaró por ese andarivel desde capacitaciones hasta equipamientos para los tribunales provinciales.

No habrá sido la mejor, pero fue la estrategia posible que el gobierno del cambio encaró en su vínculo con los palacios de Justicia, y se anota como virtud el hecho de haber ampliado su radio de acción.

Eso sí, lidió a lo largo del tiempo con las ásperas confrontaciones entre Elisa Carrió y los operadores de trastienda que tienen patente de corso del (ex) oficialismo para la conquista de posiciones adentro de los estrados. Daniel Angelici fue su blanco preferido.