Los últimos votantes en concurrir a las urnas alegaron razones de trabajo y viaje

Maria Nydia Romero

Las últimas horas de los procesos electorales siempre transcurren muy rápido para aquellas personas que todavía no han concurrido a las urnas como le sucedió a Nicolás, que ingreso al Colegio General San Martín a las 17.58, tres minutos antes de que se cerraran las puertas del establecimiento escolar.

Una vez traspasado el primer portón de la institución educativa, Nicolás se mostró más relajado en comparación con la rapidez con que subió las escalinatas de ingreso.

Al ser consultado por El Litoral sobre las causas de su demora dijo que “estaba trabajando, por eso llegué sobre la hora, no pude retirarme antes. Pero en las elecciones pasadas llegué antes por suerte y en realidad pensé que ya no llegaba”.

En cuanto al motivo por el cual se esforzó para cumplir con el deber cívico dijo que “al país lo veo mal, la gente no está bien y es necesario que nos comprometamos para salir adelante y este es uno de los caminos que tenemos”.

“Esta es la oportunidad que tiene el ciudadano para elegir a sus autoridades y no podemos desperdiciarla”, opinó.

En el mismo establecimiento, pero tres minutos antes, arribó Rubén quien tampoco dudó en aligerar su ingreso para poder llegar a su mesa asignada. Ante la consulta de El Litoral por los motivos por los cuales llegaba sobre la hora de cierre a sufragar, comentó que “recién llegue de viaje, no pude antes. Pero vine y pude entrar, eso es lo importante, hay que cumplir y acá estoy”.

Y siguiendo con la cuenta regresiva del cierre de las elecciones nacionales 2019 en el Colegio San Martín, a las 17.52 llegaron muy tranquilos Celeste y Augusto. Este medio también les consultó por el horario en el que concurrieron a votar, Augusto tomó la palabra y dijo que “llegamos a esta hora porque ella vota en una escuela del Pirayuí, la llevé primero y después vinimos para acá”.

Tras las declaraciones, con termolar en mano, siguieron camino en busca de la mesa que le correspondía a Augusto para emitir su voto.

Cabe destacar que en este establecimiento escolar, según los datos suministrados a El Litoral, el 85% del padrón emitió su voto.

Sarmiento

Durante la jornada electoral, El Litoral también recorrió la Escuela Sarmiento y al consultar sobre los horarios de concurrencia de los electores la presidenta de la mesa 26 informó que “para las 11 ya haba votado el 20%, para las 12.45, el 37%; para las 14, el 49%, para las 15.45 hizo lo propio el 58% y para las 17.20 alcanzaron el 70%”.

En las últimas horas del desarrollo de los comicios, cuando las agujas del reloj parecían haber corrido más rápido de lo normal, pasadas las 17.30, Zulma, de 84 años, se acercó a votar al colegio Sarmiento. Dado que su mesa estaba en el primer piso, con trípode en mano y del brazo de un acompañante, subió lentamente escalón por escalón hasta llegar adonde tenía que votar. Se mostró muy alegre de poder participar del acto electoral y en diálogo con El Litoral destacó la importancia del voto y la participación ciudadana.

“Debemos concurrir a las urnas a elegir y apoyar a nuestros gobernantes. Es necesario conocerlos y saber quiénes son”, comenzó diciendo.

“Pero a su vez debemos obligarlos a que cumplan con lo que prometen, porque es por esa razón que son elegidos y ellos no deben olvidar todo lo prometido”.

En ese colegio, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades del Correo Argentino, votó el 70% del padrón.