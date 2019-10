El oficialismo local alcanzó paridad en el reparto de bancas en Diputados

Mariana Blanco

Con el 85% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales del escrutinio provisorio arrojaron que hubo paridad en la distribución de bancas. El amplio triunfo de Alberto Fernández, en casi todos los municipios de Corrientes, no alcanzó para que el Frente de Todos pudiese alzarse con tres, de las cuatro bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación.

En la categoría diputados nacionales, la alianza del próximamente oficialismo nacional obtuvo un triunfo con el 50,56% de los votos frente al 44% de los sufragios para Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio, que postulaba a los candidatos de Mauricio Macri al Congreso de la Nación.

Si bien el frente gobernante provincial no pudo revertir los resultados de las primarias del 11 de agosto con la campaña del “Sí, se puede, chamigo”, ayer la derrota presidencial causó un sabor agridulce porque perdió el teléfono directo con la Casa Rosada, pero se vio fortalecido al achicar la ventaja de 17 puntos que el Frente de Todos sacó en las Paso. Entonces, el peronismo y sus aliados cosecharon el 54,55% en la categoría legislativa y la fuerza política liderada por el gobernador Gustavo Valdés, el 37,38%.

Fue un balde de agua fría para quienes habían confiado en las encuestas previas. “No habían sacado la camioneta 4x4 porque no había pronóstico de lluvia”, según la alegoría que había hecho un referente radical local sobre los resultados de las elecciones del 11 de agosto. Entonces, hubo un voto subterráneo, no evaluado en los relevamientos, que luego algunos analistas políticos consideraron que podría haber estado relacionado con la clase media que se empobreció.

Anoche, el Frente de Todos ratificó su victoria, pero esta vez la diferencia fue escueta, en comparación con las expectativas que habían generado en las Paso. La ventaja sólo fue del 6,2%, según el escrutinio provisorio, con el 85% de las mesas escrutadas en la provincia.

Para el diputado reelecto, José “Pitin” Ruiz Aragón, los números del triunfo estuvieron dentro de los parámetros esperados ya que del otro lado “hubo una estructura que arrasaba”. En diálogo con El Litoral, expresó que en el frente tuvieron a los gobiernos nacional, provincial y a algunos municipios. Y fue Capital, gobernada por el radicalismo, la que logró torcer la tendencia de las Paso. Allí se impuso con el 51% de los votos (ver página 8). Este y San Cosme fueron los únicos departamentos donde ganó el espacio de Mauricio Macri. ECO traccionó con fuerza la maquinaria electoral en el distrito con mayor cantidad de electores.

Distribución

De acuerdo con los resultados provisorios, de cuatro bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación, dos se distribuirán al Frente de Todos y dos a ECO+Juntos por el Cambio. “Lo fundamental es que logramos incorporar un diputado”, dijo a la prensa y a El Litoral el gobernador Gustavo Valdés desde la sede de la UCR donde las miradas fueron moderadas.

Posiblemente, una de las ganadoras de la noche fue la dirigente del PRO, Ingrid Jetter. “Fue una epopeya”, calificó la diputada nacional electa, en contacto con El Litoral. De sostenerse los resultados del escrutinio provisorio, la gerenta regional de Vialidad Nacional se incorporará al bloque correntino en la Cámara baja, luego de haber participado de una interna con la UCR y los socios principales. Alcanzó un espacio en la lista oficial de Juntos por el Cambio, el segundo lugar en la grilla, que en principio estuvo pensado para la radical y ministra de Educación, Susana Benítez.

Anoche, aún en la palpitación de los festejos por el abrumador triunfo de los Fernández en casi todo el país, el Frente de Todos provincial manifestó que “peleará por el tercer diputado”. Incluso, en el escrutinio definitivo, el cual se pondría bajo la lupa en el palacio legislativo. Es que el peronismo manifestó sus aspiraciones de alcanzar el poder en La Rosadita provincial. Salud, educación, inversión social, obra pública e industrialización fueron los ejes que Aragón planteó para discutir por la provincia, en una suerte de plataforma para el 2021.

Para el oficialismo local, los resultados fueron una suerte de triunfo encubierto, ya que lograron incorporar una diputada al bloque correntino. Actualmente, Cambiemos cuenta con tres legisladores en la Cámara baja, a partir del 10 de diciembre serán cuatro: dos radicales, la ex interventora del IPS, Estela Regidor, y el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara; y dos del PRO, Sofía Brambilla e Ingrid Jetter. Es la primera vez, en al menos casi una década, sino más, que el oficialismo provincial logra mantener mayoría de representación en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el peronismo había logrado esta potestad en elecciones anteriores.

Pese a la victoria de anoche, el Frente de Todos, en total, contará con tres representantes correntinos, ya que continúa su mandato el peronista Jorge Antonio Romero, renueva Aragón y se incorpora la justicialista Nancy Sand. Esto, de mantenerse la tendencia del escrutinio provisorio.

Género

Finalmente, se amplió la presencia de mujeres en el bloque correntino de Diputados. Por primera vez, serán mayoría cuatro de siete, con la incorporación de la senadora provincial por el PJ y ex intendente de Bella Vista y de la ex intendente de Riachuelo y líder del PRO. Ambas se suman a las dos ex titulares de Anses de Udai Corrientes y con igual oficina, pero en Goya.