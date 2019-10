Ingresaron a una casa, rompieron objetos y se llevaron dinero y dos televisores LED

Delincuentes ingresaron a la casa de una de las hijas de la conductora radial María Mercedes Vázquez cuando no había nadie y se llevaron dinero y electrodomésticos.

El robo se produjo en la madrugada de ayer en una vivienda ubicada sobre avenida Sarmiento y avenida Patagonia de la Capital correntina.

La damnificada, identificada como Melanie Pérez (28), llegó a su domicilio pasada la medianoche y encontró todo revuelto.

Según consta en la denuncia policial, los ladrones violentaron la puerta de acceso a la propiedad, y sustrajeron dinero en pesos y en dólares, además de dos TV LED.

En comunicación con FM Sudamericana, Vázquez contó que “es la casa de mi hija más chica. Ella estaba en mi casa organizando el cumpleaños de su hijo que es hoy, en un momento va a su casa a alimentar a los perros, pero como se olvida las llaves le pasa la comida a través de la reja del garage. De hecho, una puerta está abierta; la empuja creyendo que ella la había dejado abierta”.

En este sentido continuó el relato: “Ve que enfrente había un hombre pelado con gorra azul y un caniche. Le dio miedo y volvió hacia mi casa. En el trayecto la llamaron por teléfono y le avisaron que le desvalijaron la casa”.

“Cuando llega a su casa ve que la puerta de entrada estaba abierta y le robaron algunos dólares que tenía ahorrados; dinero en efectivo que era para pagar cosas del cumpleaños; le robaron dos televisores. Se ve que cuando ella fue la primera vez, escucharon los ruidos y se asustaron”, dijo.

Asimismo manifestó “esto pasó 23:40 de anoche. Yo estaba profundamente dormida porque terminé de trabajar y estaba muy cansada. No me quisieron asustar, a la Policía le dieron la descripción del hombre y querían que lo salgan a buscar”.

María Mercedes indicó que “rompieron toda la casa, las cosas de vidrio estaban tiradas en el suelo. Agradecemos que ella no ingresó a la casa cuando fue a llevarle la comida al perro y terminamos agradeciendo que no le haya pasado nada”.

Al ser consultada sobre si había vivido un episodio semejante en algún momento, respondió que “esta es la primera vez que le ocurre a mi hija. A mí jamás me entraron a robar en mi casa. Es lamentable que esto ocurra teniendo en cuenta que está a media cuadra de la Comisaría Séptima”.