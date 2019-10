Victoriano dijo que los cubanos son dos jóvenes a desarrollar

Tras la llegada de los jugadores cubanos Yoel Cubillas Rojas y Mario Troyano Torres, el pasado viernes, el entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, fue claro y conciso respecto a su situación: “Son dos jóvenes completamente a desarrollar”.

El ala pivote Yoel Cubillas Rojas, que nació el 25 de diciembre de 1994 en Villa Clara, y el base Mario Troyano Torres, que nació el 2 de octubre de 1997 en Sancti Spiritu, son las nuevas incorporaciones del equipo del parque Mitre.

“Teníamos pensado reforzarnos un poco, con el tema de los extranjeros. Tenemos dos fichas mayores liberadas, y a la vez pensamos en jugadores jóvenes que puedan venir a la Liga Desarrollo”, expresó Victoriano.

Al respecto, el técnico tucumano explicó: “Buscamos un poco el mercado de jugadores donde les podemos dar a ellos la posibilidad de seguir creciendo, y que nos ayuden un poco a nosotros a armar un equipo bueno para poder entrenar”.

“Son dos jóvenes completamente a desarrollar, no vienen a participar exclusivamente del equipo de la Liga Nacional. Ellos vienen a colaborar, a crecer, y a participar, sobre todo Mario Troyano, que va a jugar en la Liga Desarrollo”, terminó de aclarar el DT.

En tanto, sobre Yoel Cubilla, dijo que “viene a realizar un trabajo con el primer equipo de sparring, para tratar de encontrar un espacio en la Liga Nacional; pero no contamos con ellos como se dice habitualmente como fichas extranjeras en el plantel profesional”, completó.

“Quiero aclarar esta situación para que no les pongamos presión a los chicos (por los cubanos), ni para que se crea que el plantel va a modificarse por estas nuevas incorporaciones”, subrayó el entrenador.

“Creo que nos beneficiamos mutuamente. Ellos viniendo a desarrollarse en una liga profesional como la Argentina y nosotros dándole la posibilidad para que puedan crecer y podamos fortalecernos a la hora de entrenar”, finalizó Victoriano.