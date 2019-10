Góndolas exhiben remarcaciones de hasta el 50%, pese a que el dólar cerró en baja

El contexto económico poselectoral del lunes fue mucho más calmo que tras las Paso, dado que el temido salto del dólar anunciado por varios economistas finalmente no llegó. Sin embargo, al parecer esto no fue suficiente para estabilizar los precios de varios productos de la canasta básica, tanto es así que varios supermercados aplicaron remarcaciones de entre un 10% y un 50% en varios productos.

Según indicaron algunos mercados nacionales, las empresas de consumo masivo se adelantaron en enviar las nuevas listas de precios, previendo una suba del dólar que finalmente no sucedió.

Por el contrario, la moneda extranjera cerró en baja ($63,46 según el promedio del Banco Central), tras el endurecimiento del cepo cambiario y la reunión que tuvo el Presidente Mauricio Macri con el Presidente electo Alberto Fernández para acordar un traspaso “conciliador”.

Mientras tanto, en las góndolas de algunos supermercados de la ciudad se advirtieron cambios en los precios de varios productos, inclusive en aquellos que llevan el cartel de IVA 0.

Esto se pudo corroborar en el marco de un relevamiento de precios que viene realizando El Litoral en diferentes productos de una misma marca.

Al comparar los importes actuales con los de principio de mes, de un listado de 10 artículos básicos para el hogar, la yerba y la leche son los que registraron mayores variaciones con subas de hasta un 50%.

En números concretos, por ejemplo, un kilo de yerba que a principio de mes costaba $113 ahora lo ofrecen a $168 en un hipermercado; en tanto que un supermercado céntrico esa misma marca pasó de costar $119 a $154.

Otro paquete de yerba, de segunda marca, registró incrementos de entre un 10% y 15%.

Con la leche en polvo sucedió algo similar, dado que un paquete (de 800 gr.) que a principio de mes costaba $329, ahora se consigue a $353.

En el caso de los fideos sucede algo parecido, con la diferencia de que se exhibe una mayor variedad de precios, ya que comenzaron a aparecer marcas económicas.

De todas formas, en las pastas se observaron incrementos de entre un 5% y un 10%. Es así que un paquete de tallarines de primera marca, que valía $49 en un hipermercado, ahora lo ofrecen a $53; en tanto que una segunda marca en un supermercado pasó de valer $31 a $33.70.

Se suman a la lista de aumentos con porcentajes no superiores al 5% la polenta de primera marca (750 gramos), el kilo de arroz de una firma reconocida, y las galletitas saladas. Este último producto es uno de los que más subió durante el año, dado que en enero el pack de tres costaba $38 y actualmente vale entre $58 y $69 dependiendo del supermercado.

En las góndolas de higiene, también se notaron remarcaciones debido a que los pack de papel higiénico de una primera marca (por seis) registran incrementos de entre un 3% y un 5%. Por ejemplo, un combo que costaba $88 a principio de octubre, actualmente lo venden a $91.90.

Medidas

La medida por la cual se aplicó en agosto la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un listado de alimentos, si bien frenó las remarcaciones en septiembre, esa tendencia no se mantuvo en este mes. De hecho, varios productos que registraron subas en esta semana forman parte de las categorías que tienen IVA 0. A modo de ejemplo, la leche, la yerba, la polenta y el fideo, tuvieron subas de entre un 10% y 50%.

En otras oportunidades, la suba de los precios era justificada por las variantes económicas relacionadas a la suba del dólar y al incremento de la nafta, sin embargo, en esta ocasión ni la estabilización del dólar ni la aplicación del IVA 0, parecieron ser suficientes para que se mantengan estables los costos de los alimentos no perecederos.

No obstante, una luz de esperanza encienden algunas cadenas de supermercados nacionales (Walmart y Carrefour) que anunciaron que congelarían sus precios al menos por un tiempo. “Para darte tranquilidad, no se aumentará los precios de los alimentos durante 15 días. Invitamos a todas las empresas a sumarse a este compromiso”, publicaron en su página web uno de los mercados.