Inició el escrutinio definitivo y esperan consolidar los números del provisorio

Comenzó ayer el escrutinio definitivo en el palacio legislativo. En la primera jornada ya realizaron el conteo de unas 600 mesas. No hubo grandes cambios de acuerdo con la distribución de bancas. Desde el Frente de Todos esperan ampliar la ventaja en relación con los datos provisorios, según informaron a El Litoral.

Con presencia de la Junta Electoral y de los apoderados y representantes de las diferentes fuerzas, inició ayer a las 18 el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales y legislativas nacionales 2019. Como es habitual, se desarrolló en el palacio legislativo. Durante el conteo, el cual tiene validez jurídica, no se habrían detectado grandes diferencias en cuanto a la distribución de las bancas, tanto de diputados nacionales como de concejales. Cabe recordar que el Frente de Todos ganó aproximadamente el 62 por ciento de los cargos de ediles en las comunas donde hubo elecciones este domingo.

Una de las observaciones se realizó en Tabay donde se dio por perdedor al Frente de Todos en una de las ocho mesas, cuando en realidad habría sido lo contrario. “Logramos una banca de concejal”, dijo a El Litoral Félix Pacayut, representante de la fuerza.

Por otra parte, el control de unas 600 mesas se realizó en unas tres horas y se espera avanzar con mayor celeridad. Se estima finalizar el proceso a partir de la tarde del jueves, aproximadamente.

Sin embargo, Pacayut manifestó su queja respecto de la carga de los datos provisorios, que es potestad de la empresa Smartmatic. “Nunca, desde el regreso a la democracia, el escrutinio provisorio se detuvo sin cargar casi la totalidad de las mesas. “Faltaron escrutar 369. Esto es el 15 por ciento del total de las mesas de toda la geografía provincial”, señaló. Por ello, confió en que el Frente de Todos no sólo consolidará el resultado del domingo sino que “ampliará la ventaja” sobre el oficialismo Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio.