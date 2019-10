Bolsonaro sigue renegando

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que su gobierno se prepara “para lo peor” frente a la gestión del mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández.

Sus dichos surgieron a raíz de que, pronosticó, hará una política con mayor regulación de la economía, aunque aclaró que no piensa romper relaciones con su socio del Mercosur.

A la vez, afirmó que el presidente Mauricio Macri “se equivocó” y se “quedó a mitad del camino” al no realizar reformas estructurales en el sistema económico, durante una entrevista con la agencia privada brasileña Estado, en el marco de su visita oficial a Arabia Saudita.

“Nos preparamos para lo peor por lo que fue anunciado hasta ahora en el plan económico del presidente electo, con una receta que también fue adoptada en el pasado en Brasil y no tiene cómo tener éxito”, dijo Bolsonaro.