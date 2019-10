Argentina busca una victoria frente a la poderosa Inglaterra

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, se jugará sus últimas chances para poder avanzar a cuartos de final cuando juegue en la madrugada de mañana ante el poderoso equipo de Inglaterra, con la necesidad de vencer, en partido por el Grupo C de la IX Copa del Mundo que se juega en Japón.

El trascendental encuentro se jugará en el Tokio Stadium en la capital japonesa, desde las 5 del sábado en la Argentina, con el arbitraje del galés Nigel Owens.

La derrota de Los Pumas en el debut ante Francia (21-23) no le deja margen para otro revés y ahora se ve en la necesidad de superar a Inglaterra, tercero en el ranking mundial, para llegar a la última fecha ante Estados Unidos con chances de pasar a cuartos de final. Por lo tanto, si pierden, no habrá futuro en el Mundial.

Un desempeño inesperado el de Argentina. En su segunda presentación le ganó a Tonga (28-12), pero sin convencer y en ambos partidos se “regaló” un tiempo, ante los franceses el primero y con los isleños el segundo.

En los 160 minutos jugados Argentina mostró falencias en el tackle, falta de efectividad en el contacto, recurrentes errores en el manejo del balón y desconcentración.

Las dudas también se plantearon en la pareja de medios. El medio apertura Nicolás Sánchez (que no estará ni en el banco ante los ingleses) había mostrado un bajo nivel en el Championship y continuó con la merma ante Francia, situación que derivó en su reemplazo por Benjamín Urdapilleta.

A favor de Argentina están las formaciones fijas ya que el scrum y el line no desentonaron, sumados a un maul productivo y con el cual se suma en el tanteador.

Inglaterra fue a Japón a ganar el mundial, el equipo que dirige el australiano Eddie Jones quiere ser campeón y tras ganarle a Tonga (35-3) y Estados Unidos (45-7) sumando 11 tries y con algunos suplentes ante los isleños, se preparan para jugar ante Argentina, Francia y ya los “mano a mano” hasta la final.

Inglaterra es superlativo en lo técnico y físico. Tiene un medio apertura notable en George Ford, hace todo bien y es excelente jugando con los pies, una defensa que es un muro (un try en contra en dos partidos y en el minuto 160) y un scrum que es de los mejores del mundo.

Argentina tiene que jugar 11 puntos sobre 10 para ganarle a Inglaterra, no puede cometer errores y está claro que con los mostrado hasta ahora es insuficiente para sumar los cuatro puntos.

Los Pumas se juegan todo y si no hay un triunfo con sabor a epopeya deportiva, quedarán afuera de los cuartos de final luego de 16 años.