Pinola aseguró que en River no es necesario hablar tanto

Javier Pinola volvió de una lesión en el superclásico de la semifinal de Libertadores con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, cuando en los días previos se aseguraba que la titularidad en la zaga central sería para el chileno Paulo Díaz, y él se muestra orgulloso “por la confianza de los compañeros”, pero asegura que “en este plantel de River no hace falta hablar tanto, porque está compuesto por personas muy inteligentes”.

“Es un orgullo tremendo y una alegría por la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico. Esa responsabilidad uno trata de llevarla de la mejor manera para dejar bien representado al club y al equipo”, destacó Pinola en diálogo con el canal oficial del club de Núñez.

“En el grupo tratamos de hablar cada día, de ir planteando cómo está cada uno, cómo piensa y se siente. Realmente, hablar tanto no hace falta porque es un grupo de personas inteligentes. Sabemos lo que queremos. Tenemos una línea que baja el cuerpo técnico, la respetamos y seguimos. Es lo que nos representa y caracteriza. En determinados momentos reforzamos con pequeñas cosas la cabeza de cada uno”, advirtió.

El nacido en la ciudad bonaerense de Olivos hace 36 años siguió regodeándose con el plantel que integra y, al respecto, enfatizó que “da placer estar con estos compañeros. Es gente inteligente, a la que no hace falta hablarle tanto. Acá tenemos una idea y no la negociamos. Y lo que nos hace sentir cómodos es ese convencimiento”.

Pinola dio esta nota después del entrenamiento de ayer en que el director técnico Marcelo Gallardo empezó a preparar el equipo que el próximo domingo a las 17.45 afrontará en el Monumental el encuentro por la Superliga ante Patronato, de Paraná.

Pero más allá de que Gallardo dispondrá de todos los titulares que tenga a mano para ese juego con los entrerrianos, las novedades estarían enfocadas en dos mediocampistas que ya tienen el alta médica: Leonardo Ponzio y el muy esperado Juan Fernando Quintero.

Ponzio dejó atrás una lesión en el tendón del aductor derecho y no juega desde el 30 de julio, cuando River le ganó por penales a Cruzeiro en Brasil para pasar a los cuartos de final de esta Libertadores.

En tanto el último partido del colombiano fue el 17 de marzo contra Independiente, cuando se lastimó de gravedad los ligamentos de la rodilla izquierda.

Si bien ambos ya están entrenando a la par de sus compañeros, lo concreto es que les falta ritmo futbolístico y para que lo vayan consiguiendo, es posible que se sumen algunos minutos ya contra los paranaenses o bien el “Muñeco” lo dejará para el viernes 11 del corriente, cuando River enfrente al ganador de Talleres, de Córdoba o Almagro, por Copa Argentina. Una semana después, el Millonario jugará con Arsenal por la Superliga.

En principio, los 11 titulares para recibir a Patronato serán Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.