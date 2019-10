Corrientes destaca subas sobre la inflación y a nivel país, una leve alza del salario real

Con los últimos anuncios de mejora salarial, el Gobierno provincial informó que los haberes de bolsillo de cargos testigos de trabajadores del Estado acumularán de enero a octubre subas por encima de la inflación. Por otra parte, el Indec publicó que de diciembre a julio de este año, el sector público, a nivel país, registra una suba de 25,7 por ciento, lo cual representa un leve aumento de 0,6 por ciento por encima de la inflación.

Según el Indec, el índice de salarios en el sector público aumentó en julio 6,2 por ciento, una variación superior al 4,3 por ciento del sector privado registrado. En tanto, a nivel general, si se tiene en cuenta a los trabajadores informales, el incremento mensual general fue de 4,7 por ciento. Los datos se corresponden con una reciente publicación del organismo nacional.

De acuerdo con este informe, el sector privado registró mayores altibajos durante el año, con considerables caídas en abril y mayo, para volver a crecer a partir de junio. Incluso, en dicho periodo, el sector público contabilizó mejoras por encima de los privados.

En cuanto al acumulado anual, el índice de salarios total registrado en los últimos 12 meses contabilizó un aumento de 44,9 por ciento, como consecuencia del incremento de 44 por ciento del sector privado registrado y un aumento del 46,5 por ciento del sector público. “El índice de salarios total mostró un crecimiento de 42,9 por ciento en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba 44,9 por ciento del total registrado y de 34,7 por ciento del sector privado no registrado”, expresa el informe del Indec.

En lo que respecta específicamente al sector público. El instituto publicó que entre julio de 2018 e igual mes pero de 2019, el salario creció 46,5 por ciento, mientras que, el acumulado anual, de diciembre a julio, representó un incremento de 25,7 por ciento.

Esto significa un leve aumento de 0,6 por ciento del salario real porque, si se relaciona con la inflación, ésta acumuló en dicho periodo una suba de 25,1 por ciento. En términos interanuales, no obstante, significó una caída de 7,9 por ciento, ya que entre julio de 2018 y de 2019 el IPC nacional fue de 54,4 por ciento.

En Corrientes, no obstante, se anunciaron mejoras salariales recientemente que buscan escalar por encima de la inflación. Según un reciente informe del Gobierno provincial, las mejoras de bolsillo en cargos testigos rondan entre 45 y 63 por ciento.

Así, para el caso de la escala única administrativo, en enero el trabajador cobró un sueldo inicial de bolsillo de 13.682 pesos; en octubre percibirá 21.805 pesos. Esta mejora significó un aumento del 59 por ciento.

El cargo testigo del agente de la escala computación cobró en enero un sueldo nominal de bolsillo de 14.357 pesos; en octubre percibirá 22.947 pesos, lo cual representa un aumento del 60 por ciento, según informó el Gobierno provincial.

Un incremento del 47 por ciento se observó para el sector de seguridad. Esto, en el cargo equivalente a cabo de Policía, que pasará 18.175 pesos en enero a 26.740 pesos en octubre. Por otra parte, el cargo testigo docente en el primer mes del año cobró 17.302 pesos; pasará a percibir en octubre próximo 25.042 pesos, lo cual significa un aumento del 45 por ciento.

“Con aumentos de hasta 63 por ciento este año la provincia de Corrientes ejecuta una recuperación salarial real por encima de la inflación. El gobernador Gustavo Valdés informó que desde agosto de 2018 al mismo mes del presente año en promedio los salarios de la administración pública provincial aumentaron en más del 40 por ciento”, expresa el informe del Gobierno provincial.