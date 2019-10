Detuvieron al ex espía Martins: lo acusan de trata y prostitución

La justicia mexicana analizaba ayer si extradita al ex integrante de la Side, Raúl Martins, de 70 años, quien fue detenido el jueves, a las 20, en la ciudad mexicana de Cancún, afirmó la ex diputada Rosi Orozco, quien presidió la Comisión Especial contra la Trata de Personas.

Martins está procesado por la justicia con pedido de captura internacional por liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

“Lo encontraron en Cancún con una peluca y lo detuvieron”, dijo hoy a Télam, desde Madrid, la hija de Raúl Martins, Lorena, quien lo acusó de liderar una organización criminal de explotación sexual en 2011.

Tras alegrarse porque la justicia (mexicana) “se está moviendo”, dijo que “esto es un paso más en un proceso largo, en una lucha que se está haciendo eterna porque hace más de ocho años lo denuncié y vengo luchando contra el poder”.

“Esto no está terminado, hay que tener prudencia hasta que la justicia resuelva, porque se trata de una persona que tiene mucho poder y contactos", agregó, y pidió que "se haga justicia de forma decente y digna”.