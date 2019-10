Ex edil quedó detenido y alista la apelación porque afirma que la condena no está firme

El 12 de diciembre del 2017, el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya condenó al ex concejal Ariel Pereira a dos años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones o empleos públicos. Decisión que apeló en distintas instancias y si bien hasta ahora no obtuvo resoluciones favorables, su abogado patrocinante. Pablo Fleitas, aseveró que ese fallo aún no está firme porque está pendiente de resolución un recurso en queja que presentaron a la Corte Suprema. No obstante, al tomar conocimiento de que existía una orden de detención en su contra, ayer se presentó en la comisaría segunda de la ciudad. Allí permanece detenido y el lunes haría una presentación.

Los integrantes del TOP consideraron que Pereira era responsable de presunto fraude contra la administración pública porque entre fines del 2009 y junio del 2011 cobró un plus por un título universitario que no tenía.

Pereira, en reiteradas oportunidades, argumentó que “nunca tuvo intenciones de cobrar nada irregularmente”. En este sentido, destacó que nunca pidió cobrar ese ítem y que, a pedido del jefe de personal, presentó su título analítico en el cual constaban las materias que adeudaba.

Asimismo, subrayó que planteó devolver el dinero que por mes representaba unos $240.

Precisamente, esos y otros argumentos esgrimió en las apelaciones que realizó en las distintas instancias. “Primero, se presentó un recurso de casación, este fue rechazado. Entonces, presentamos un recurso extraordinario federal que también nos fue denegado. De eso fuimos notificados el 8 de agosto y en forma inmediata -a los tres días- presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema”, explicó Fleitas en diálogo con El Litoral.

Por eso, señaló que “nos sorprendió que libraran una orden de detención contra Pereira. De esto ni siquiera fuimos notificados, nos enteramos extrajudicialmente y él se presentó esta mañana (ayer) en la Comisaría Segunda de manera voluntaria y, por supuesto, quedó detenido”. En este punto indicó que “supuestamente fundamentan que la prisión sea efectiva en que su esposa que está embarazada es una concejal que pertenece al mismo espacio político”.

“Ahora, lamentablemente, no podemos hacer nada y al menos este fin de semana él continuaría detenido. Pero el lunes haremos una presentación en el TOP para pedir la suspensión de la ejecución de la pena, señalando que hay un recurso en queja que aún está pendiente de resolución”, concluyó el letrado patrocinante de Pereira.