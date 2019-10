Boca Unidos quiere prolongar su racha en Concepción del Uruguay

Con el objetivo de prolongar su buen momento, Boca Unidos visitará esta tarde a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Federal A, se jugará desde las 16 en el estadio Manuel y Ramón Núñez, con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

Luego de dos empates en el inicio, el Aurirrojo enhebró dos victorias consecutivas que le permitieron ubicarse en el lote de arriba de la tabla de posiciones de la zona A, de la fase inicial del campeonato.

Respecto al once inicial que viene de vencer como local por 2 a 1 a Sportivo Belgrano, de San Francisco, el técnico Daniel Teglia realizará para el compromiso de esta tarde en suelo entrerriano dos modificaciones.

En el arco, José Aquino ingresará en lugar de Christian Martínez, quien volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes. El paraguayo reaparecerá luego de permanecer una semana en reposo a raíz del traumatismo de cráneo sufrido en el partido que su equipo le ganó en Sunchales a Unión.

En tanto que en la zona de gestación de juego, habrá una variante obligada. El “Chino”, Miguel Caneo, reemplazará a Martín Fabro, quien tiene un mes de recuperación luego de sufrir la fractura del dedo gordo del pie derecho en el encuentro de hace siete días atrás ante los cordobeses de Sportivo Belgrano.

Caneo, que no realizó la pretemporada con el plantel correntino, al ser uno de los últimos refuerzos del aurirrojo, tuvo su estreno ingresando en el complemento en Sunchales, y repitió minutos la semana pasada en Corrientes, reemplazando justamente a Fabro, goleador del equipo con tres conquistas en el certamen.

Habrá que ver qué posición ocupará esta tarde Caneo en el campo de juego. Si juega, más adelantado, como una especie de “enganche” o nexo, o bien lo hace un tanto retrasado, como una especie de “doble cinco” junto con Martín Ojeda, como generador de la ofensiva.

En los partidos que terminaron con triunfo correntino, creció ostensiblemente el rendimiento de Antonio Medina, quien volvió a ser aquel delantero veloz y desequilibrante que brilló durante el primer ciclo en el club, y que le permitió pegar el salto a la primera división.

Otro que también levantó su nivel en las últimas presentaciones fue Gabriel Morales, y eso repercutió en la mejoría ofensiva, ya que el equipo pudo generar más situaciones de peligro frente al arco rival.

El déficit sigue siendo la efectividad, más allá de los cuatro goles señalados en las dos fechas anteriores, que le impide al equipo plasmar la superioridad demostrada en la cancha, y definir de manera anticipada los partidos.

Lo cierto es que Boca Unidos comenzó a sumar de a tres puntos, y buscará que esta tarde no haya dos sin tres.