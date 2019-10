Buenos Aires entró al top tres de los mejores bares del mundo

La revista Drinks Internacional dio a conocer esta semana y por octavo año consecutivo, la lista de los 50 Mejores Bares del Mundo, incluyendo a dos espacios de la ciudad de Buenos Aires. De los sitios argentinos, el que se posicionó fue el bar Florería Atlántico, un establecimiento emblemático de Retiro, mientras que el 33° lugar fue para el bar Presidente, un increíble refugio porteño.

El listado con el top ten para los amantes de los sabores y el buen vivir.

1. Dante, Nueva York

Es una marca registrada de la ciudad de Nueva York. Naren Young, se hizo cargo de este café italiano de Greenwich Village cien años después de su apertura y, respetando su historia, ha hecho evolucionar el lugar en vez de imponer cambios. Su misión era darle vida al sitio sin alejar a la comunidad local, por lo que consiguió una refinada comida italiana. Las paredes se alinean con imágenes de los propietarios originales y los personajes que han pasado por las puertas de Dante, desde artistas y escritores como Anais Nin y Ernest Hemingway, hasta Robert Mapplethorpe y Patti Smith. Hay una docena de Negronis y el Garibaldi con Campari y el jugo de naranja "esponjoso" es una bebida que se sirve desde la mañana hasta la noche, o en cualquier momento en que Dante esté abierto.

2. Connaught Bar, Londres

El Connaught Bar se mantiene fiel a sus principios: bebidas ingeniosas y un servicio elegante en un entorno elegante. El año pasado se cumplieron 10 años desde que el diseñador David Collins presentó el elegante interior cubista del bar y, en celebración, lanzó su propia ginebra, creada en el edificio. El deslumbrante interior Art Deco del bar del hotel Mayfair, el servicio de cinco estrellas y los exquisitos y tranquilos cócteles tienen una sensación atemporal que hace de este uno de los mejores destinos para beber del mundo. En 2019, ganó el título de The Best Bar en Europa.

3. Florería Atlántico,

Buenos Aires

En 2013, se inauguró esta florería singular que, con el tiempo, lograría meterse entre los tres mejores bares del mundo. Al local, propiedad del bantender Tato Giovannoni, se accede por una puerta de metal, como de frigorífico, que precede a una escalera que lleva al subsuelo donde está el bar. En la barra de 18 metros se estima que reciben entre 200 y 400 personas por noche. Todo en Florería honra la misma perspectiva: Buenos Aires como ciudad de inmigrantes que forjaron su identidad cultural entre los siglos XIX y XX. Por eso, tanto la carta de tragos como la de platos y vinos busca reflejar esas influencias.

4. The Nomad, Nueva York

Ubicado en el hotel del centro de Nueva York del mismo nombre, lo que distingue al NoMad de otros bares del hotel es que se inspira específicamente en las tabernas de la ciudad de Nueva York. El menú del bar está a cargo de Leo Robitschek, y ofrece cócteles clásicos y de autor. Originario de Venezuela, desarrolló su gusto por los “crafted cocktail” y se destaca por el uso de ingredientes estacionales o la gran variedad de destilados.

5. American Bar, Londres

Ubicado en el Savoy Hotel de Londres, hace 130 años que el American Bar sirve tragos para todos los gustos. Hoy la barra está a cargo de Maxim Schulte, quien desarrolló toda su carrera en Alemania, Asia y Medio Oriente. El menú se inspira en la famosa fotógrafa de celebridades Terry O'Neil, que durante mucho tiempo ha sido una característica del bar. Los cócteles se inspiran en cada foto que ella tomó.

6. The Clumsies, Atenas

The Clumsies es un lugar en el que todos se sienten como en casa. Ubicado en una casa unifamiliar en el centro de Atenas, cuenta con una barra en la parte delantera y una terraza más tranquila donde una amplia escalera lleva a un bar privado y una mesa de billar. La hospitalidad hogareña ha sido fundamental para el éxito de The Clumsies, su último menú se enfoca aún más en el cliente. Un bar lanzado con un presupuesto ajustado en una recesión por dos aspirantes a jóvenes camareros, Vasilis Kyritsis y Nikos Bakoulis, The Clumsies fue un éxito desde el principio con los viajeros locales e internacionales por igual.

7. Attaboy, Nueva York

La experiencia Attaboy gira en torno a sus elementos clave: el ambiente, las bebidas y el servicio. Esa es la razón por la que este lugar sigue estando lleno seis años después de su apertura. Que no se espere una decoración grandiosa o cócteles de alto concepto. Todo lo contrario: dentro de las paredes de ladrillo a la vista de Attaboy hay un espacio con cabinas y un bar rudimentario. Los cócteles en Attaboy son a medida, pero con bases clásicas y también hay algunos especiales de la casa para probar. Sam Ross (el copropietario junto con Michael McIlroy) es el inventor de dos clásicos modernos: la penicilina y el avión de papel, ambas bebidas de whisky, igualmente exaltadas. Fueron creados hace más de una década cuando el dúo trabajó en un bar anterior a este, Milk & Honey.

8. Atlas, Singapur

Atlas quita el aliento. Ubicado en Singapur y de imponente estética, que parece que fue arrancado directamente de la era del jazz, decorado en mármol, terciopelo, cobre y oro. El punto culminante, para los amantes de las bebidas, es una torre de ginebra que alberga una increíble colección de 1.100 botellas. Las ginebras y los whiskys más raros vinieron con el edificio. Formaban parte de la colección del difunto CS Hwang, el magnate de las propiedades de Hong Kong que construyó el local. También tenía las semillas de la extraordinaria colección de champán del bar, desde etiquetas de prestigio hasta botellas de naufragio.

9. The Old Man, Hong Kong

Inspirado, como su nombre indica, por el novelista estadounidense Ernest Hemingway y su amor por un buen cóctel. Un impactante retrato del escritor, hecho con los materiales sobrantes de la construcción del lugar, vigila el final de la barra donde ocurre la magia. El lugar, ubicado en Hong Kong, ofrece un menú de nueve cócteles experimentales (cada uno de ellos con el nombre de un trabajo del autor) que se basan en los clásicos y en los ingredientes favoritos de Hemingway.

10. Licorería Limantour, Ciudad de México

La decoración limpia y sencilla de Limantour contrasta con el estilo de vida caótico de la ciudad y el bar se apodera de esta energía y la saca de las calles para tomar una copa. El espacio siempre está lleno, siempre vibrante y, lo más importante, siempre divertido. Las bebidas se ven brillantes y enérgicas, tienen grandes sabores con elegancia y equilibrio, mientras que el servicio es sin duda un éxito mundial para este estilo de bar.