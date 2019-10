Chaco se prepara para elegir gobernador

José Luis Mourazos

Colaboración

La provincia del Chaco se lista para elegir al sucesor del gobernador Domingo Peppo. Las elecciones serán el próximo domingo. También se renovará la mitad del Poder Legislativo; es decir, 16 legisladores.

La Junta electoral trabaja para dejar todo ordenado en cuanto a la distribución de urnas en toda la provincia. Son 941.935 electores habilitados a sufragar.

La campaña ha sido austera y evidenció escasez de recursos por parte de las diez fórmulas que compiten por la Gobernación.

No se conocieron encuestas debido a la poca credibilidad que suscitan y también por la falta de recurso.

Todo es oportuno para una campaña en la que predominaron las caminatas por los barrios, la peatonal y en diferentes localidades.

La capital chaqueña agrupa la mayor cantidad de electores, con un total de 254.000.

Otras de las localidades más emblemáticas en cuanto a cantidad de votantes son Sáenz Peña, Barranqueras, Fontana, entre otras.

La gran novedad del proceso electoral fueron los debates, que contaron con la ausencia de un solo candidato. Se esperaba una profundización de las políticas a implementar desde el 10 de diciembre, pero el debate no fue más que una exposición por cada uno de ellos.

Estos últimos días de campaña serán aprovechados al máximo por cada uno de los candidatos, con la intención de sumar y desplegar nuevas estrategias para atraer al electorado y lograr imponerse en las urnas el domingo próximo.

La situación de los ciudadnos chaqueños no es muy diferente a la del resto del país. Se observan largas colas en los cajeros automáticos y los comerciantes manifiestan su preocupación no sólo por los aumentos, sino también por los piquetes diarios que se dan en el microcentro de Resistencia o camino al puente Chaco-Corrientes.

Las cartas parecen echadas, sólo resta conocer quién se llevará la mayor cantidad de votos y se sentará en el sillón de Obligado.