Nueva jornada con atractivos encuentros

El Torneo Apertura del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes vivirá hoy la décimo tercera fecha en la Primera A y la décimo quinta en el ascenso (Primera B y Primera C).

La categoría superior se jugará de manera parcial, dado que Victoria afronta durante el fin de semana un cuadrangular internacional en Posadas.

El puntero Pingüinos (20 puntos), que viene de superar a Panadería Romero 6 a 3, se medirá frente a Marmolería (16) para consolidarse en su privilegiada ubicación.

Mientras que en la Primera B, Libertad (25) tendrá como rival a Jaguares (5) en la búsqueda de los puntos necesarios para asegurarse anticipadamente la primera posición.

Además, en la C donde se jugará la última fecha, los punteros Olimpo (21) y Juan de Vera (21) enfrentarán a El Santo (0) y a Imperio (15), respectivamente.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (1ra. C) Deportivo Sur vs. El Decano, 10.00 (1ra. C) Hebraica Corrientes vs. Aplanadora, 11.00 (1ra. C) El Santo vs. Olimpo, 12.00 (1ra. C) Lunes Culturales vs. Sportivo Corrientes, 13.00 (1ra. B) San Jorge vs. Sporting Cristal, 14.00 (1ra. B) San Gerónimo vs. 17 de Agosto, 15.00 (1ra. B) Don Ocho vs. Deportivo Dengue, 16.00 (1ra. B) Jaguares vs. Libertad, 17.00 (1ra. A) Deportivo Cichero vs. Comunicaciones, 18.30 (1ra. A) Bañado Norte vs. Pinta Futsal, 20.00 (1ra. A) Pingüinos vs. Marmolería y 21.30 (1ra. A) Primos vs. Cruz Diablo.

Cancha 1.536 Viviendas Islas Malvinas: 9.45 (1ra. C) Centauro vs. Acero Puro, 11.00 (1ra. C) Barrio San Martín vs. Milenium, 12.00 (1ra. C) Imperio FC vs. Juan de Vera, 13.00 (1ra. B) San Benito vs. San Pantaleón, 14.00 (1ra. B) Santa Teresita vs. Aberturas, 15.00 (1ra. B) Juniors vs. Boca Unidos, 16.00 (1ra. B) Islas Malvinas vs. Gafa, 17.00 (1ra. A) Deportivo Fénix vs. Nacional, 18.30 (1ra. A) Olimpia vs. Panadería Romero y 20.00 (1ra. A) El Cosmos vs. Real Unión.