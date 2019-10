El Aurirrojo quedó como único escolta del puntero Güemes

Con un partido menos, puesto que ya quedó libre, Boca Unidos (11) se posicionó como único escolta del puntero de la zona A, Atlético Güemes (13), que ayer le ganó 2 a 1 en su visita a Juventud Unida (5) de Gualeguaychú, por la sexta fecha del torneo Federal A.

El equipo santiagueño, que viene de lograr uno de los ascensos del torneo Regional Federal Amateur, demostró hasta ahora que es cosa seria al ganar en un difícil reducto.

Los dirigidos por Pablo Martel se pusieron en ventaja a través de Nicolás Juárez, aumentando luego la ventaja David Romero. El descuento de Leandro Larrea cerca del final le puso incertidumbre al resultado, pero Güemes supo aguantar la embestida para quedarse con un festejado triunfo.

Boca Unidos quedó como único escolta porque los otros tres equipos con los que compartía el pelotón que seguía a Güemes no pudieron ganar.

For Ever (8) no pudo en San Francisco con Sportivo Belgrano (8), que con goles de Belucci y Argüello lo venció 2-1. Cáceres fue el autor del gol visitante.

Unión (8) fue sorprendido en Sunchales por Crucero del Norte (7), que después de la primera fecha volvió al triunfo con una conquista de De Souza.

En tanto que Sarmiento (9) no pudo de local ante Sportivo (7), de Las Parejas, con el que terminó igualando cero a cero.

Los que ascendieron varias posiciones gracias a las victorias que consiguieron de visitante fueron Douglas Haig (10) y Defensores de Pronunciamiento (10), que ocupan el tercer escalón de la tabla.

Douglas le ganó ayer 1 a 0 en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y Depro superó 2-1 a Central Norte, en el partido adelantado el viernes.