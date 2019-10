Trabajadores de Catastro continuarán con las asambleas y gestiones

Agentes de la Dirección General de Catastro de la Provincia continuarán con asambleas en sus lugares de trabajo en reclamo de una actualización del cuadro tarifario contemplado en la Ley Convenio Nº 5.217. Además, avanzarán con las gestiones correspondientes para lograr algún encuentro con autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

“La única respuesta que obtuvimos fueron las amenazas de que iban a sancionar. Como gremio expresamos que estamos ejerciendo un derecho constitucional, amparado por la ley. Estamos en asamblea y seguimos trabajando. En ningún momento se dejó de trabajar, no hay un perjuicio del Estado. Entendemos que no es un reclamo salarial, sino una actualización del cuadro tarifario”, manifestó a El Litoral el referente de Upcn, José Almirón.

“Seguimos con asambleas este lunes, buscamos hablar con un funcionario del Ministerio de Hacienda para que nos puedan recibir”, expresó el dirigente gremial, confirmando la continuidad de la acción. No obstante, sostuvo que se requiere mantener las conversaciones correspondientes, ya que “nadie quiere estar en conflicto permanente”.

Recordó, además, que la actualización del 60 por ciento del cuadro tarifario creado tras la reglamentación de la Ley Convenio, se acordó el año pasado, luego de una serie de asambleas y reclamos en los lugares de trabajo. “Se llegó a un acuerdo. No pedimos nada nuevo, sólo que se aplique los términos del acuerdo del año pasado”, sostuvo Almirón en contacto con este diario.

Se trata del cuadro tarifario de los trámites urgentes y superurgentes, de cuya recaudación, según contempla la normativa provincial, se distribuirá el 80 por ciento al incentivo de personal de Catastro y otro 20 por ciento a la mejora en equipamiento e infraestructura de la Dirección de Catastro. Algunos trabajadores, según informaron, dependen exclusivamente de esta actualización, ya que no son personal de planta o bien percibían una beca de prestación de servicios.

“Volvimos a preguntar qué sucedió con el 20 por ciento destinado a arreglar el edificio”, expresó el referente de Upcn Corrientes. Esto se debe a que, según manifestaron los trabajadores y algunos profesionales, las instalaciones no se encuentran en óptimas condiciones. Una de las preocupaciones es lograr la modernización, a través de la digitalización de varios procesos. a los fines de avanzar sin mayores inconvenientes en el despacho del certificado catastral, fundamental para la seguridad jurídica de transferencias inmobiliarias. La vigencia de este certificado, no obstante, se ha prorrogado hasta diciembre. Los trabajadores consideran que se pondrá en marcha en el nuevo edificio.