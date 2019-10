No Te Va Gustar prepara un show que sorprenderá a su público en Resistencia

No Te Va Gustar se presentará este viernes 11 de octubre en el Domo del Centenario de la ciudad de Resistencia. Se tratará de un show único y distinto a lo que tienen acostumbrado a su público.

En diálogo con ellitoral.com.ar, el tecladista de la banda uruguaya, Fran Nasser, explicó que el show se enmarca dentro de la gira del disco que editaron en abril de este año. "Otras canciones es un álbum con el que celebramos los 25 años de la banda, es un repaso a temas viejos, algunas reversiones, temas raros y algunos que no están en las listas de muchos shows en general". dijo.

Es por ello que el músico dijo que será un espectáculo único y que probablemente no volverán a presentar en la región. "Va a ser un show distinto, para ver sentado, está bueno también avisarlo para que la gente que está acostumbrada al pogo sepa", explicó Nasser.

"Será más íntimo, con momentos con mucha dinámica, temas raros, temas viejos, temas inéditos, los clásicos reversionados", detalló asegurando que va a ser "muy divertido".

El tecladista, que está desde hace 6 años en la banda, tiene grandes recuerdos de los fanáticos de la banda en la zona: "Es súper caliente el público, me acuerdo siempre de un show en Resistencia que era ensordecedor lo que cantaba la gente, me quedó grabado, estuvo buenísimo el ida y vuelta".

No Te Va Gustar acostumbra a realizar muchos shows en el interior del país, llegando a ciudades que habitualmente no están en el itinerario de bandas de su calibre. Consultado por ello Nasser dijo que es algo que disfrutan mucho hacer, "tenemos la suerte de que la gente nos quiere ir a ver". "Fuimos a pueblos realmente chicos y se revolucionan, hay mucha gente pendiente ya que no están acostumbradas y no tienen la posibilidad de ir a vernos otro lado. Está buenísimo porque estamos conociendo el interior".

El disco "Otras canciones" se publicó en abril y desde junio la banda de rock uruguaya está recorriendo varias ciudades para presentarlo. Es por ello que el jueves 10 tocarán en Concordia y al día siguiente será el turno de Resistencia. Pero luego seguirán con Paraná el sábado 12, Santa Fé el domingo 13 y otra vez Paraná el lunes 14.

"Estamos en un buen momento como banda, asumiendo nuevos desafíos", dijo Nasser. No Te Va Gustar tiene una extensa agenda de recitales hasta fin de año y en 2020 seguirán el mismo ritmo.