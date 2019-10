Con agenda federalista, Rogelio Frigerio y Valdés llamaron a “dar vuelta la historia”

Con batucadas detrás de los carteles del Ateneo del Parque, los candidatos a diputados nacionales y dirigentes de ECO+Juntos por el Cambio ingresaron al escenario montado en el anexo de la cancha del Club San Martín. Eufóricos, algunos; con carteles y banderas en mano, otros; los militantes anticipaban la marcha del “Sí, se puede” en Corrientes.

En su arenga, el gobernador Gustavo Valdés convocó a la ciudadanía a recibir al presidente Mauricio Macri el 18 de octubre en la explanada del puente interprovincial General Manuel Belgrano a las 17. El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aseguró que en la provincia se comenzará a “dar vuelta la historia”, confiando en un balotaje.

“Quiero recordar a los capitalinos todo lo que recibe la ciudad gracias al apoyo del presidente Macri y del gobernador Valdés. Esa transformación de la ciudad se traduce en obras”, dijo el intendente de Capital, Eduardo Tassano, el primer orador de la noche.

Repleta, la cancha se segmentaba con carteles, banderas y camisetas. La Teko, la 3 Radical, el PRO, Las Hormiguitas, Proyecto Corrientes, pincelaron el estadio anexo del Rojinegro. El canario del Partido Popular y la Pantera Rosa de las Mujeres Radicales fueron puntos focales para las fotos que circularían, luego, en las redes sociales de algunos de los militantes.

Los candidatos

“Mi compromiso es trabajar, así como lo hicimos en Riachuelo, en forma honesta, perseverante, con vocación de servicio, es lo que vamos a poner en el Congreso de la Nación”, manifestó la candidata a diputada nacional y gerenta regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. La única mujer oradora de la noche.

En el escenario también estuvieron presentes las diputadas nacionales Sofía Brambilla, del PRO, y la radical Estela Regidor. El vicegobernador y líder de Proyecto Corrientes, Gustavo Canteros; el senador nacional y conductor del PP, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y el candidato a legislador nacional por ELI, José “Pepe” Fernández Affur. Acompañó a Frigerio, el secretario del Interior, Sebastián García de Luca.

“Mi compromiso es trabajar en conjunto con el excelente gobernador que tenemos, Gustavo Valdés. Hacer que todas las obras, programas y proyectos lleguen desde la Cámara de Diputados”, expresó la ex intendenta de Riachuelo.

“El 27 se está jugando el futuro de la Argentina y vamos a hacer una elección excepcional”, indicó el candidato a diputado nacional y ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara. “Así como en Capital, vamos a ganar en toda provincia”, aseveró el ministro de raigambre radical.

“Elegí ser candidato por los valores, porque no hay patria que se pueda construir si no hay valores”, manifestó el ministro, quien luego señaló la necesidad de mantener una economía con apertura a los mercados internacionales para mejorar las exportaciones.

Frigerio

A las 9.15 resonaron los bombos que vibraban a la par de los gritos del “Sí, se puede”. “Acá en Corrientes la damos vuelta”, dijo el ministro del Interior al momento de tomar el micrófono. “Hay cosas que faltan y lo reconocemos, cosas que en cuatro años no las pudimos resolver, que no se pudieron resolver en 70 años. Pero con este empuje vamos a resolver estos problemas, como la inflación”, sostuvo.

“Podemos estar orgullos de las cosas que pudimos resolver. El Presidente de la Nación dijo que iba a echar a patadas a los narcotraficantes y lo ha hecho. Pudimos llevar adelante un plan de infraestructura inédito en el país”, expresó Frigerio. “Ustedes saben lo que es tener un Gobierno nacional que les da la espalda. Los correntinos no van a arrodillarse nunca ante el poder central”, dijo en referencia al gobierno nacional anterior, de Cristina Kirchner.

“Hoy podemos decir que las provincias tienen los recursos que les corresponden. Se terminaron los tiempos del lápiz y la chequera”, dijo el ministro, quien fue el encargado de mantener las relaciones con los gobernadores y precursor de las negociaciones por la devolución del 15 por ciento de precoparticipación.

“El Presidente escuchó las urnas y cambió y cambiará todo lo que sea necesario para que la Argentina tenga el futuro que merecemos. Nos unen los valores, la república, las libertades individuales, la libertad de prensa”, enfatizó. “Estoy seguro de que vamos a llegar al balotaje. Y a partir de allí arranca otra historia. Acá se empieza a dar vuelta la historia”, manifestó.

Valdés

No era una noche cualquiera para el gobernador Gustavo Valdés. La visita de Frigerio fue una suerte de cábala para ganar las elecciones, como hace dos años, cuando el entonces diputado nacional accedía a la gobernación de la mano de Ricardo Colombi.

El mandatario provincial agradeció el voto de los correntinos y luego invitó a recibir al Presidente de la Nación el 18. “Hemos demostrado la discriminación que el gobierno anterior hacía a los correntinos, y esos quieren volver a gobernar el país”, sostuvo, retomando el discurso de su antecesor.

“Corrientes es la provincia más federal en la república. Nos levantábamos siempre contra la tiranía. Vivimos luchas intestinas por el federalismo”, manifestó Valdés. “Cuando Alfonsín era presidente de la Nación repartía el 52 por ciento de los recursos, y luego tuvimos el gobierno más unitario y centralista de la historia. Les decíamos que devuelva lo que correspondía a cada una de las provincias argentinas porque tenemos una autonomía provincial que es nuestro derecho. El gobierno de Mauricio Macri nos devolvió la dignidad”, expresó. “Estamos recibiendo el 45 por ciento de los recursos”, añadió.

“Recibimos obras impensadas en tiempos kirchneristas. Recibimos la Autovía 12, que presentaron por cadena nacional y nunca la hicieron. Lo hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri”, manifestó enfático Valdés. Luego enumeró obras viales como las rutas 119, 123, 120, y 126, que se pondrá en marcha pronto.

También mencionó la construcción de cuatro puertos. “La Argentina necesita abrirse al mundo y eso implica vender nuestro producto. Hoy somos una provincia para seguir creciendo e industrializándose”, indicó el Gobernador. “No podemos volver a la Argentina de la postración y el fracaso”, añadió.

“Este Gobierno nos dio políticas de promoción industrial a los correntinos. En solo dos años comenzamos a duplicar los parques industriales”, añadió y recordó las regalías de Yacyretá.

Justicia

Valdés también brindó un párrafo aparte a la Justicia. “No me gusta cuando la Justicia comienza a titubear porque cambian los humores, comienzan a brindar excarcelaciones a los delincuentes que debían estar presos porque saquearon a la república. Acá estamos nosotros, los ciudadanos que decimos que estamos para defender la justicia”, enfatizó.

“Me indigna que se hayan robado Yacyretá y que hayan injuriado a los correntinos”, expresó. “Me indigna que ese sinvergüenza de Thomas (ex director ejecutivo de la EBY) esté caminando como un ciudadano común”, acusó. “No quiero que venga la justicia del apriete, carpetazos a los jueces, tratando de cambiar la historia”, señaló.

“No tengo miedo de decir lo que nos pasó a los argentinos. Decimos con coraje lo tenemos que decir, aquel que no tenga coraje, ni dignidad, ni lo pelea, pierde su libertad, y nosotros tenemos en la bandera patria libertad y constitución, y por eso tenemos que defender nuestra patria chica”, expresó.

Luego Valdés manifestó: “Este tiene que ser el preludio de la marcha de la dignidad del pueblo de Corrientes, que no tomen que es lo mismo ayudar a Corrientes que darle la espalda”.