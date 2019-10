Macri en campaña contra la droga tras los dichos de Kicillof

Mauricio Macri encontró ayer en Neuquén una nueva veta para diferenciarse del Frente de Todos y se hizo fuerte su mensaje contra el narcotráfico, luego de que el candidato bonaerense, Axel Kicillof, indicara que hay quienes venden droga como una salida a la desocupación.

“Digan lo que digan, por más disparate que sea, vamos a seguir combatiendo al narcotráfico”, dijo el Presidente ayer, luego de manifestar que lo están “combatiendo”.

Macri lo dijo en declaraciones radiales desde la provincia patagónica y lo remarcó durante un acto al manifestar: “Fuera la droga de nuestras familias, fuera la droga de nuestra juventud”.

“No vamos a ocultar los problemas económicos, ni la pobreza, ni las estadísticas de la educación”, señaló en el mismo sentido.

El Presidente sostuvo también ante los seguidores de Juntos por el Cambio que “nos une decirle no a la impunidad”.

“No están solos, yo los voy a defender para que nunca más se tengan que resignar”, acotó acompañado por dirigentes locales y el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, candidato a senador nacional.

Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de que “todos vayan a votar” en las elecciones del 27 de octubre porque afirmó que “trabajando juntos pudimos resolver muchos de estos problemas que arrastramos desde hace más de 70 años” y advirtió que “nos tenemos que dar más tiempo”.

“Y cuando nos dimos más tiempo, terminamos resolviendo todo. Me pasó en Boca y en la Ciudad (de Buenos Aires)”, expresó en el acto de la marcha “Sí, se puede” que encabezó frente al monumento al General San Martín de la ciudad de Neuquén.

El jefe de Estado señaló que dentro de 21 días “tenemos que lograr que vayan a votar tantos argentinos como en 1983, tenemos que tener récord de asistencia”, y pidió “todos vayan a votar”.

Por otra parte, dijo estar “convencido de que lo damos vuelta”, en referencia al resultado de las Paso, donde perdió por 15 puntos a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

“Por más enojo que tengamos no podemos poner en peligro lo conseguido, el camino es seguir trabajando juntos”, sostuvo.