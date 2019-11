Colectivos: una de las firmas dispuso una unidad con aire acondicionado

Dado que las empresas de las líneas 101 y 110 del transporte público de pasajeros pusieron algunas unidades con aire acondicionado, desde la Secretaría de Transporte de la Comuna informaron que los pliegos no establecen este tipo de mejoras en el servicio, pero que celebran la puesta en marcha de la iniciativa, aunque desconocen si se incrementará el número de colectivos con estas características.

“El pliego de licitación no establece como requisito que las unidades cuenten con aire acondicionado y si bien, dadas las temperaturas, en nuestra ciudad es una necesidad, no hay norma que lo imponga”, dijo a El Litoral el secretario de Transporte de la Comuna, Jorge Sladeck.

En cuanto a las posibles exigencias en este sentido, reiteró que “no está normada esta mejora, pero no descartamos que pueda ser incorporada en algún futuro”.

Así mismo, Sladeck indicó que “esta requisitoria implicará un costo extra en cuanto a los insumos que demanda el servicio, por eso es un tema que merecería un análisis más profundo” y agregó que “por ahora desconocemos cuál es la intención de la iniciativa y si se ampliará a otras unidades”.