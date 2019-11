Buscan acuerdos por el poder de mando en la Legislatura

n Sólo restan tres sesiones para que la Legislatura ponga fin al año ordinario y todo parece indicar que no habrá más actividad después del 30 de noviembre. Los legisladores apuran las negociaciones para la conformación de las mesas directivas de ambas cámaras. El oficialismo impondrá su hegemonía.

En ese marco, ambas cámaras deben avanzar en la conformación de las autoridades.

En Diputados, Pedro Cassani busca los acuerdos necesarios para continuar como presidente por otros dos años. Ocupa ese sillón desde 2009.

Los deseos del legislador son que su elección sea unánime. También se busca acuerdo para la vicepresidenta primera y segunda.

La primera propuesta del oficialismo es que se reelija la actual conformación, es decir que Eduardo Vischi y María Eugenia Manccini, continúen como vicepresidente primero y segunda, respectivamente.

En el Senado, la cuestión es un poco más complicada.

El actual vicepresidente primero, el radical David Dos Santos, mantiene sus expectativas de continuar en el cargo. Pero le apareció un competidor de peso: Ricardo Colombi.

Según pudo confirmar este medio, ambos buscan consenso con sus pares para lograr el apoyo necesario para quedarse con ese coto de poder.

Hay que recordar que el vicepresidente primero del Senado, se mantiene en línea directa de sucesión en caso de acefalía en el Poder Ejecutivo. Todo parece indicar que Ricardo Colombi se impondría en esa pulseada, aunque la oposición hará valer sus pocos votos.

El Senado y Diputados definirán sus mesas directivas en los primeros días de diciembre.

No se debe olvidar que desde el 10 de diciembre, el gobierno de Valdés tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.

La oposición, en tanto, deberá abroquelarse e intentar no quedar relegada de los espacios de poder.

En estas últimas sesiones, la cámara de Diputados podría sancionar el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, que el Senado trató el jueves pasado y aprobó con modificaciones.

Los legisladores podrían darle un rápido tratamiento, ya que también los diputados participaron de las modificaciones de los 780 artículos en los que avanzó el Senado.

La cámara alta, en tanto, debe avanzar en el tratamiento del proyecto de ley por el que se constituye el Fondo Fiduciario Público de Viviendas de la Provincia de Corrientes (Fofivi), mediante el cual el Gobierno pretende avanzar en la construcción de casas sociales.

También debatirá sobre al menos cuatro pliegos judiciales.

La Legislatura espera que el Ejecutivo provincial remita el proyecto de Presupuesto 2020. Se esperaba que la iniciativa se conociera en los próximos días, pero todo parece indicar que se demorará un poco más.

Si la presentación se retrasa, la Legislatura no tendría tiempo para avanzar en su tratamiento y el Gobierno no convocaría a sesiones extraordinarias.