El “Depro” recibe a Güemes de Santiago del Estero

Defensores de Pronunciamiento recibirá esta tarde a Atlético Güemes de Santiago del Estero, en uno de los principales partidos que le darán continuidad a la undécima fecha de la Zona A del torneo Federal A 2019/20.

El encuentro entre el “Depro” y los santiagueños se jugará desde las 16 en la ciudad entrerriana, y será arbitrado por Marcos Omar.

Güemes ocupa actualmente la cuarta colocación de la tabla de posiciones con 15 puntos, mientras que los entrerrianos se encuentran en el lote de los séptimos, con 13 unidades y un partido más disputado, ya que todavía no quedaron libres.

El resto

A las 17 en San Francisco, Sportivo Belgrano (9) recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Douglas Haig (14) buscará recuperarse de la caída sufrida en Formosa, cuando enfrente desde las 17.30 en Pergamino a Sportivo (14), de Las Parejas.

En tanto que en Sunchales, el local, Unión (13) enfrentará desde las 18 en su estadio a Central Norte (13), de Salta.

La fecha, en la que queda libre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, último junto a San Martín de Formosa con 8 puntos, se completará mañana con el clásico chaqueño entre For Ever y Sarmiento.

El partido adquiere notable interés, ya que ambos equipos vienen cumpliendo una gran campaña. Sarmiento ocupa la posición de escolta de Boca Unidos, con 16 puntos, y For Ever es tercero, con 15 unidades.