Yardín propuso que oficina de Anses en Libres se convierta en una Udai

El diputado provincial oriundo de Paso de los Libres, Alberto Yardín, presentó un proyecto para que la oficina de Anses que funciona en dicha ciudad se convierta en Udai. Entre sus argumentos expuso que, ahora, para realizar determinados trámites, sus compoblanos deben trasladarse hasta Monte Caseros o Curuzú Cuatiá. Así, a través de un proyecto de resolución, el legislador solicitó a sus pares que adhieran al pedido dirigido al director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso.

“Luego de la inauguración de la oficina de Anses el 30 de agosto de 2013, hecho que vino a llenar un gran vacío en esta ciudad, siempre se esperó que se la eleve a la categoría de Udai, para que se puedan realizar los trámites integralmente y no tener que estar viajando a otras ciudades, con las dificultados que eso conlleva”, manifestó en la primera parte de su argumentación. Tras lo cual recordó que en varias oportunidades se realizaron gestiones para poder lograr ese objetivo.

Sin embargo, el tiempo transcurrió y no se obtuvieron respuestas concretas.

En este contexto, Yardín señaló que en la actual oficina que funciona en Libres se atienden numerosas consultas no sólo de los pobladores de la ciudad fronteriza, sino también de Parada Pucheta, Bonpland, Tapebicuá, Yapeyú, Guaviraví, La Cruz y Alvear. Remarcó en este punto que constantemente se agotan los turnos diarios en la oficina libreña, por lo que muchos son derivados a la Udai de Curuzú Cuatiá o a la de Monte Caseros.

Considerando la gran demanda y las dificultades que genera a los pobladores solventar los costos del viaje, Yardín planteó el proyecto y pedirá el acompañamiento de sus pares para solicitar que Basavilbaso eleve de categoría a la oficina de Anses que funciona en Paso de los Libres.