Boleto: avanza el pedido de aumento y descartan cambios en el pasaje estudiantil

Tras la reunión del Simu el lunes, el área de Movilidad Urbana elevó al Ejecutivo municipal el acta en el cual se detallan las posibles tarifas que se evalúan para una nueva suba del boleto urbano en la ciudad, que van desde $27 hasta $37. Así, las observaciones hechas por la parte empresarial, estatal y sindical ya están en manos de la Comuna, que deberá remitir el documento al Concejo Deliberante.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Movilidad Urbana, Jorge Sladek, comentó anoche que “el Ejecutivo ya recibió el análisis realizado y ahora deberá enviarlo al Concejo”. Consultado sobre los plazos, el funcionario municipal señaló que “desconozco cuándo se dará, pero podría ser esta semana”.

Más allá de la falta de definición, se espera que el pedido de incremento del pasaje pueda ingresar esta semana, teniendo en cuenta los tiempos de discusión que deben darse para poder definir si se aplica o no el incremento. El tratamiento podría concretarse durante las últimas sesiones del año, incluso con la posibilidad de que se extienda en caso de haber extraordinarias.

Boleto gratuito

Si bien durante la reunión del Simu la Unión Tranviarios Automotor (UTA) solicitó que se evalúe la posibilidad de arancelar el boleto estudiantil gratuito, desde la Comuna descartaron anoche rotundamente esta posibilidad.

Al respecto, Jorge Sladek expresó que “las gratuidades no son materia de evaluación”. Del mismo modo, el titular de Movilidad Urbana agregó que “nosotros tratamos el costo del servicio, el boleto gratuito no entra en esta discusión porque tenemos la premisa de dar la mano al vecino y no afectar a los alumnos”.

Así, desde la Comuna confirmaron que el boleto estudiantil gratuito seguirá vigente en la ciudad para los estudiantes de todos los niveles educativos, tal como funciona desde 2013. “Poner en juego las gratuidades sería vulnerar a los vecinos”, acotó Sladek en este sentido.

De esta manera, el análisis se centrará en el costo que tendrá el boleto plano, con varias tarifas propuestas. “El Concejo Deliberante deberá discutir el precio del boleto a partir del esquema actual de costos y de subsidios nacionales”, dijo al respecto el secretario de Movilidad Urbana.

Por su parte, el intendente Eduardo Tassano expresó ayer que “la verdad es que no es un tema agradable, pero tenemos que tener en cuenta el nivel inflacionario en la Argentina”. Asimismo, el Jefe comunal agregó que “los costos, el combustible y el salario de los choferes genera que el valor del boleto esté muy desactualizado”.

En caso de aprobarse, todavía no está definido desde cuándo regiría la suba, aunque por los tiempos podría darse recién desde comienzos del año que viene, ya que después del tratamiento en el Concejo deberán calibrarse las máquinas.

El nuevo pedido de aumento volvió a generar malestar entre los usuarios, quienes consideran desmedidas las tarifas sugeridas por las empresas y el Municipio, y reavivaron las históricas quejas por el servicio tales como la poca frecuencia, la falta de garitas y otras cuestiones.