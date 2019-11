Elevan a juicio el caso de la mujer empujada bajo las ruedas de un camión

Fue elevada hacia el Tribunal Oral Penal N° 1, la causa de la mujer que hace un año fuera arrojada bajo las ruedas de un camión de gran porte, en la avenida Maipú, durante un robo.

Confirmaron que el juez de Instrucción N° 4 de esta capital, Leandro Andrés Maciel, elevó a etapa de juicio el caso de Susana Duete.

El sujeto de nombre Brian García (18 años), alias “Tubi”, está procesado por “robo agravado por lesiones gravísimas”, ya que la víctima estuvo internada en grave estado y una de sus piernas debió ser amputada.

El 19 de noviembre de 2018, entre las 6.30 y 7 de la mañana, en la intersección de las calles Maipú y Madariaga, García habría querido robar a una mujer que esperaba el colectivo y como ésta opuso resistencia la arrojó bajo las ruedas de un camión que estaba circulando por la avenida.

Se trató de un hecho que despertó gran indignación en la sociedad correntina por lo violento del ataque que le pudo haber costado la vida.

Castigo

Una de las hijas de Susana Duete, Belén Olivares, pidió ayer “castigo” para el imputado.

Opinó ante Radio Dos que “esto me parece lo más justo, el culpable de esto debe ser castigado”, y agregó que “el acusado fue el autor del hecho, no hay dudas de ello, y sinceramente no creo poder perdonarlo. Nos arruinó la vida, sabía lo que hacía y no le importó nada”.

Remarcó el hecho de que “me parece lo más justo viendo lo que sucedió, si bien mi mamá está con vida, perdió una de sus piernas; se debe castigar al culpable”.

En cuanto a si el imputado es la persona que empujó a su madre bajo el camión, respondió que “estamos seguros de que fue él, no tengo ninguna duda.

Por suerte lo pudieron agarrar y debe pagar por lo que hizo”.

Sobre cómo afectó el hecho sus actividades cotidianas en su hogar, ubicado en el barrio Doctor Montaña, resaltó que “nuestra vida cambió. A mi mamá le costó superar lo que pasó, y afortunadamente nos demostró que tiene una fuerza, que no sé de dónde saca, que nos lleva para adelante”.

Agregó que “ahora estamos mejor, en su momento fue terrible, pero pudimos salir adelante, adaptándonos todos, mi mamá a su nueva realidad, y