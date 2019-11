Una “superoferta” de hacienda ahoga el repunte de los precios

Por Ignacio Iriarte – Analista ganadero



Hay una oferta de hacienda muy alta, que ahoga cualquier recuperación de los precios en términos reales. La faena de octubre, de 1,3 millones de cabezas, fue la más alta en 10 años. Así, con una disponibilidad de casi 300 mil toneladas mensuales de carne vacuna, alcanza y sobra para un consumo más que abastecido (56-57 kilos per capita) y una exportación cercana a los máximos históricos.

En octubre hubo siete por ciento menos de vacas sacrificadas, pero 38 por ciento más de vaquillonas; mientras que la oferta de novillos, la categoría que más kilos aporta a la faena, creció un 18 por ciento interanual.

Asimismo, hubo 10 por ciento más de novillitos, pero cayó muy fuerte la matanza de terneros (-3,34 por ciento) y de terneras (-39,4 por ciento), una evidencia más de que la ganadería hace ya varios meses ha entrado en un esquema de “más pasto y menos grano”, de más recría y menos corral.

El feedlot, que en octubre ofertó el mismo número de cabezas que el año pasado, tiene un volumen de hacienda encerrada inferior a un año atrás, y ha comenzado a vaciarse aceleradamente, lo que podría acentuar el faltante previsto para enero-febrero.

Operadores consideran que estos altos niveles de faena no se sostendrán en los próximos meses, aunque no se espera un faltante de hacienda de la magnitud suficiente como para gatillar una suba importante –y sostenida– en el precio del ganado.

A la par, se observa que la creciente demanda china, y la inminente habilitación de nuevas plantas para exportar a este mercado, terminarán impactando sobre el nivel de precios de la hacienda. China ya lleva de todo.

Hace unos pocos años, comenzó a comprar carne en la Argentina; en un principio, sólo garrón y brazuelo. Luego incorporó a la vaca conserva o manufactura en manta, para poco tiempo después sumar el mismo conjunto, pero en cortes individuales.

Hasta principios del año pasado solo adquiría carne muy barata y muy magra, y para sorpresa de todos comenzó a comprar cortes de novillo, tanto de la rueda (nalga, peceto, bola, cuadrada), como del delantero, creando una alternativa inesperada para los cuartos con destino a Israel.

Este año, frigoríficos comenzaron a faenar vacas gordas con destino a China, luego novillos overos, continuaron con novillos sin caravana Unión Europea y hasta vaquillonas pesadas.

En las últimas semanas, con el mercado chino ya representando casi un cuarto de todo lo que se faena, hay plantas que han comenzado a sumar novillitos livianos, que si bien estarían a priori lejos de lo que demandaba originalmente el mercado chino, sus cortes –a precios mejorados– están teniendo aceptación por parte de los importadores.

Ya hay frigoríficos, tanto argentinos como uruguayos, que de manera incipiente están exportando el conjunto (“full set”) de cortes de novillos livianos o entrepesados provenientes del feedlot, en lo que empieza a ser una alternativa más que interesante a la cuota 481.

Hace sólo unos pocos meses prevalecía la idea de que China era un mercado inabarcable. Brokers y frigoríficos nos dicen ahora que, en los últimos meses, está apareciendo un firme interés por los cortes finos, que hasta ahora el chino nunca probó.