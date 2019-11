Alertados por otra suba del boleto, usuarios advierten el impacto y reclaman mejor servicio

Ante el inicio del tratamiento municipal de una nueva suba del precio del boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros, El Litoral recorrió las paradas de colectivos y dialogó con los usuarios acerca del impacto que tendría en la economía familiar este nuevo incremento, como también sobre la calidad del servicio.

Los usuarios coincidieron en que el servicio es pésimo porque es muy mala la frecuencia de las unidades y que el costo de 30 pesos sugerido por la Comuna y que podría llegar a los 37 si hacen lugar al pedido empresarial, va a ser determinante al momento de poder cumplir con las obligaciones laborales o de estudio.

Sobre calle Salta, entre Junín e Yrigoyen, donde se encuentran unos bancos de cemento que levantan temperatura durante los días de calor, hay paradas de colectivos de algunos de los ramales que funcionan en la ciudad (realidad que se repite y se complica aún más en los barrios), estaba Liliana, del barrio Concepción, y usuaria de las líneas 108, 104 y 103, quien al ser consultada por El Litoral sobre la calidad del servicio no dudó en calificarlo de pésimo, siendo el adjetivo más recurrente en este aspecto. “Tardan muchísimo y cuando llegan, lo hacen todas juntas”.

“Soy usuaria de la línea 104 C, andan como locos, hace un rato vine en un colectivo que casi choca varias veces porque venía a toda velocidad”, inició la charla Susana, quien al referirse a la readecuación tarifaria dijo que “tomo cuatro colectivos por día, de lunes a viernes. Si aumentan no me va a alcanzar y hoy está todo muy caro”.

Por su parte, María, que también dialogó con El Litoral, dijo que “soy usuaria del 108 y demora mucho, no entiendo por qué, dicen que hay mejoras en la frecuencia pero eso no es así. Tenemos un servicio pésimo y va a ser más caro todavía”.

Sonia, a su turno, expresó que “viajo siempre en el 103 y 108, y a pesar de que puedo tomar los dos, aunque el segundo me deja un poco más lejos, igual siento la demora de los coches. Y ahora que sube el precio va a ser muy difícil porque viajo dos veces a la semana”.

En tanto, Norma, que esperaba en la parada, sin señalética alguna y mucho menos un refugio, como vecina del barrio Pujol y pasajera habitual del 104 C y 105, dijo que “uso poco el colectivo, porque tarda mucho y las veces que tengo que salir prefiero hacerlo en auto, porque pierdo mucho tiempo”.

Por último, El Litoral también habló con Pedro y Laura, quienes al referirse al servicio de transporte dijeron que “es muy malo y ahora va a ser más caro. Nosotros somos del barrio Quintana y tomamos el cole 4 veces por día. Además, nuestra hija también viaja en colectivo porque no tenemos auto, así que imaginate cuánto vamos a gastar en transporte si es que sube a ese precio y no es más”.

Vale recordar que en la reunión del Simu que se realizó el lunes en la Dirección de Tránsito, la Comuna determinó el costo del boleto a 30 pesos, en tanto que desde el sector empresarial solicitaron que los usuarios abonen 37 pesos por cada viaje. En consecuencia, hoy ingresó en el Concejo Deliberante a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, pero elevado por el Ejecutivo municipal, el acta en el que se detallan las posibles tarifas que se evalúan para el boleto urbano en la ciudad, que van desde $27 hasta $37.

Luego de la aprobación, ayer, de la primera lectura, falta que se llame a una audiencia pública, que se haría en los primeros días de diciembre.