Denuncian que dos colegios privados no aceptaron a un niño con TGD

Las escuelas deben promover la atención de la diversidad, en el marco de una escuela inclusiva impulsada por la ley nacional 26.206. Sin embargo, lo cierto es que en épocas de inscripción todos los años reaparecen las barreras impuestas por algunas instituciones que se niegan a aceptar a estudiantes con discapacidad o que requieren el acompañamiento integrador.

Este fue el caso de un niño de 3 años con diagnóstico de TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), a quien no aceptaron en dos instituciones educativas privadas. Su abuela Roxana contó la situación a un medio radial: “Quisimos que ingrese al San Benito. Lo dejaron en lista de espera, mi hija fue a todas las reuniones y al final lo dejaron afuera. En el Santa Ana pasó lo mismo. Le pidieron informes y le dijeron que tienen a otro chico con el mismo problema”. Dicho esto, remarcó ante Radio Dos que “mi nieto no es discapacitado. Está en tratamiento y es discriminado. No lo aceptaron en ninguno de los dos colegios”.

A principio de año una situación parecida vivió una niña con discapacidad motriz a quien quisieron negarle el ingreso a una escuela común, y tras darse a conocer el caso, finalmente, intervino el Ministerio de Educación y por ende el colegio cambió de postura.

“Todos los años tenemos casos similares. Intervenimos en las escuelas en cuestión para ver cuál es el inconveniente y determinar una solución para garantizar su educación”, señaló en su momento a El Litoral la directora de Educación Especial, Silvia Cabrol.