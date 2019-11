Polémica por la organización de un recital en el banco de arena que luego fue suspendido

Tras su difusión, fue suspendido un espectáculo musical que estaba previsto realizarse en la zona conocida como “el banquito”, ubicado frente al puerto Italia. Allí, el año pasado murieron ahogadas una mujer y su nieta de corta edad. Si bien la noticia se expandió de manera veloz, fue desmentida de forma categórica decidieron, en tanto procedieron a la suspensión del evento a fin de salvaguardar la integridad física del público.

En su cuenta de Instagram, un grupo musical de cumbia invitaba a un “Concierto sobre el río”, para hoy a partir de las 18, señalando que sólo se podía acceder al lugar en una embarcación. Pero lo que generó conmoción no fue la presentación, sino el lugar donde se iba a llevar adelante el evento, ya que el año pasado allí murieron ahogadas una mujer y su nieta de corta edad. “No tuvimos ningún tipo de comunicación con la organización y nos enteramos por las diferentes publicaciones de los medios”, dijo Roberto Galvaliz, prefecto principal y jefe de Prefectura Corrientes en comunicación con la prensa y agregó que “la organización no había presentado ninguna solicitud, no tenían autorización para utilizar la isla y el traslado es lo que representa el mayor de los peligros”. Además, advirtieron que “ese lugar no es una playa habilitada”.

Dejando de lado que el lugar elegido para el recital generó gran conmoción, esta presentación también involucró al Gobierno de Corrientes y al Ministerio de Turismo ya que en la invitación figuraban como promotores. Al respecto, las aclaraciones no se hicieron esperar y Klaus Liebig, subsecretario de Inversiones Turísticas, señaló que “como Ministerio no avalamos un evento de esa naturaleza. Antes que nada, necesitamos el aval de Prefectura. No vamos a participar de una cosa así, primero está la seguridad de los ciudadanos”.

Luego de idas y vueltas, el grupo musical informó la suspensión del recital previsto para hoy en la isla conocida como “banco de arena”, en pleno río Paraná.

Por su lado, la organización admitió no poder garantizar la seguridad para el público asistente al espectáculo. En consecuencia, se encargó de comunicar esto a través de sus redes sociales, mismo medio que había utilizado para promocionarlo, además de alegar que el evento contaba con el apoyo del Gobierno provincial y el Ministerio de Turismo.