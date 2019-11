Tras varias suspensiones, se juega el ascenso local

Finalmente hoy se podrá desarrollar la 27ª fecha del torneo de Primera División B de la Liga Correntina de Fútbol. Vale recordar que esta cita sufrió dos suspensiones debido a las lluvias de la semana pasada.

Se destaca el duelo entre el puntero Empedrado y Barrio Quilmes.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: Cancha de Libertad, 14.30, Dr. Montaña vs Talleres; 16.30, Villa Raquel vs Juventud Naciente. Cancha de Sportivo: 14.30, Sportivo vs Sacachispas; 16.30, Empedrado vs B° Quilmes. Cancha de Alvear: 16.30, Robinson vs Independiente.

La actividad del ascenso liguista continuará mañana con partidos en las canchas de Lipton y Huracán Corrientes.