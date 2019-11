Fernández: “Tenemos que revisar el Presupuesto”

El presidente electo, Alberto Fernández, calificó de “falacia” al proyecto de Presupuesto Nacional para 2020 presentado por el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que su equipo “lo está revisando todo y estudiando”.

Asimismo, admitió la posibilidad de que el diputado Daniel Arroyo sea su ministro de Desarrollo Social y adelantó que su equipo está “determinando qué temas metemos en sesiones extraordinarias” en el Congreso nacional.

En declaraciones realizadas ayer a la radio AM 750, Fernández señaló que “tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo”.

“El presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso”, precisó.

Por otra parte, pidió “bajar las expectativas con la transición” y manifestó que “hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible”.

“El Gobierno no me ayuda mucho porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández pero a mí no me dicen nada”, dijo tras la polémica generada por el aumento de los combustibles, luego de que se venciera el plazo de 90 días de congelamiento del precio.

En ese sentido, sostuvo que “aunque estamos con situaciones extremadamente difíciles en materia económica y social, y dentro de todo lo que pasa en América Latina, la transición está en orden. Hay que intentar que no se rompa, que siga todo bien”.

Fernández también afirmó que Daniel Arroyo “es la persona que más conoce” de desarrollo social en el país y sostuvo que “difícilmente no sea el responsable de esa área” a partir del 10 de diciembre.

“Y digo difícilmente porque no se lo ofrecí todavía, tal vez me diga que no”, bromeó Fernández y destacó el “compromiso” y los “aportes” que hicieron los referentes sociales, políticos, económicos y sindicales en la primera reunión que mantuvieron en sus nuevas oficinas de Puerto Madero para conformar el Consejo Federal contra el Hambre.

“El encuentro de ayer fue maravilloso”, remarcó el presidente electo sobre la reunión que fue coordinada por Arroyo al rechazar las críticas de algunos sectores que cuestionaron presencias como las del conductor de televisión Marcelo Tinelli, o la chef Narda Lepes.

“Esa es la Argentina miserable. No les pedí que se disfracen de pobres. Todos sabemos de dónde vienen. Les pedí que ayuden a vivir mejor a otros. Hay una Argentina que se resiste a eso y una Argentina miserable que piensa que es un acto político de Alberto Fernández”, argumentó.

En ese sentido, explicó que Narda Lepes “explicó que el problema no es esencialmente el hambre sino lo mal que se come y habló de la diferencia entre el comer y alimentarse”, y sobre Tinelli dijo tenerle “afecto, silenciosamente trabaja con su fundación sin que salga en los diarios y asumió el compromiso de difundir el problema en su programa de TV. Y le pedí también que muestre la otra cara de las organizaciones sociales”.